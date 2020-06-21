【北京疫情】百事可樂北京廠房爆8宗確診 緊急停產停工 封存產品

北京新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增22宗本地確診病例，過去10日累計達227宗。百事可樂公司大中華區高層證實，公司出現8例確診病例，為與新發地市場相關聯的聚集性疫情，目前該公司已停產停工，產品封存並集中隔離87名密切接觸者。

北京市政府召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控記者會，據通報，大興區孫村鄉某食品公司共發現8例確診病例，其中2人曾到過新發地市場採購。綜合流行病學調查情況，考慮為一起與新發地市場相關聯的聚集性疫情。

百事公司大中華區集團事務部企宣總監樊志敏證實消息，並指百事可樂廠區出現確診病例後，採取了五大措施，一是迅速停產停工，啟動應急預案。

他指，6月15日首例病例確診。當日早八點，立即停止生產，做全廠消殺，封閉所有庫存，禁止外運。成立應急處置前方指揮部，統籌協調相關工作。

二是全面開展人員核酸檢測，6月15日全部員工居家隔離，6月16日進行全員核酸檢測，6月20日轉運480人到集中隔離點隔離，這480人核酸檢測結果均為陰性。同日，對所有員工共同居住人員全部落實居家隔離觀察。

三是配合政府進行擴大流調範圍。深入分析病例流調報告，加大密接人員摸排力度。截至6月20日18時，已追查到密切接觸者87名，全部落實集中隔離措施。

四是做好環境檢測與消殺。 6月16日，區疾控中心對工廠內外環境進行塗抹取樣，結果均陰性。 6月15日和20日，對食堂、更衣室、車間洗手區、廁所、流水線工作區等兩次進行全面環境消殺。

五是嚴格遵守疫情防控政策，保障食品生產安全，全面保障消費者權益。

百事公司於1981年，在深圳興建百事可樂罐瓶工廠，開始正式投資中國，於北京市朝陽區設有百事(中國)投資有限公司北京分公司辦公室，另於北京市大興區青雲店鎮楊各莊村、磁魏路1號兩地設有百事食品(中國)有限公司北京分廠。



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責任編輯：蒯宇澄

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