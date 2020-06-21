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【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳準華為在劍橋設芯片中心

國情動向 18:38 2020/06/21

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華為被美國圍堵之際，英國對華為的態度仍在搖擺。但最新消息傳出，華為獲得許可，在劍橋郡興建研發中心，主要用於研究及開發芯片。另外，為避免美國制裁會影響華為供貨，英國安全官員告知電訊商，要有充足的華為設備庫存。

據《星期日泰晤士報》報道，南劍橋郡議會將在今個星期批准華為，在薩斯頓（Sawston）耗資4億英鎊（約38.3億港元）興建研發中心，主要用作研究及開發芯片。

薩斯頓距離劍橋郡11公里，距日本半導體巨頭arm holdings 僅15分鐘車程。

【中美5G角力】美5G新政不是放鬆封殺華為　更激科技戰一觸即發

【中美5G角力】華為5G專利全球最多 　特朗普封殺難擋收入

另外，路透社引述知情人士透露，英國國家網絡安全中心(NCSC)的高級官員上周致信英國電信和沃達豐。NCSC告訴這些公司，他們需要保持來自所有制造商的充足零部件供應，但強調了華為設備面臨的風險增加，以及在美國的壓力下華為未來為這些產品提供軟件更新的能力。

據路透社看到的信函，內容提到美國針對華為的行動升級，可能會影響其為含有美國技術的產品提供更新的能力。確保產品和組件與技術發展保持同步，對維護網絡安全至關重要。

責任編輯：尹航

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