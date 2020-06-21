【北京疫情】張文宏：北京疫情不算第二波　真正挑戰在秋冬

北京疫情自6月11日開始再現本土個案後，截至目前已累計本地確診病例逾220宗。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在浦江創新論壇的「平行未來的N次元深度訪談」節目上表示，北京疫情屬於小範圍爆發，不是秋冬季第二波。

據澎湃新聞，前不久，張文宏接受媒體採訪時表示，秋冬第二波疫情是肯定的。那麼，此次北京出現的疫情算是第二波嗎？

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「這波疫情我們還不能認為是第二波的來臨。」張文宏回應，他原來所說的第二波是指世界範圍內的第二波，在秋冬季節；但很顯然，目前夏天才剛剛開始，秋冬季節還早。

北京爆發力度 仍在可控範圍

他解釋說，所謂的第二波，一定要形成非常顯著的波峰，有一段時間的蔓延再下來。

「這次北京出現的疫情應該是一次比較突然的、小範圍的爆發，但是爆發力度目前仍在可控範圍內」，張文宏判斷。

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他表示，最早我們根據傳染病的傳染特性分析，如果第一波疫情不能得到完全控制，基本上經過一段時間的壓制以後會出現第二波疫情。

他認為，從世界範圍來看，全球總體疫情還在往上走，第一波還沒走完。現在說第二波，對於全球範圍而言還為時過早。

在這種情況下，中國應追求什麼樣的疫情防控策略？張文宏指出，「我們希望中國疫情能夠（追求）接近零病例的策略，而不是絕對的零病例。真正的零病例在目前全球疫情大蔓延的情況下，很難做到，因為疫情很容易從其他國家傳入」。

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在張文宏看來，今後可能還會在其他城市出現類似北京的情況，可能出現意想不到的散發或小規模的爆發。

新冠病毒會在人類社會長期存在嗎？張文宏表示，新冠病毒出現的時間不太長，現在很難下結論這個病毒會不會在人類當中長期存在。

新冠病毒會否長存人體 張文宏這樣評估

他說，一般在人類社會長期存在的病毒具有一些特點。比如：在人類當中持續傳播，傳播鏈無休無止地繼續下去；病毒存在中間宿主，人們更容易接觸這種動物；病毒成為一種慢性病毒，不容易被人體清除。

「到目前為止，新冠病毒和其他冠狀病毒一樣，我們還沒有看到它可以持續在人體內存在。」張文宏說，將來隨著時間的延長，新冠病毒是否會獲得一些變異並慢性化，現在還沒有依據。

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責任編輯：鄧國強

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