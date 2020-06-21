內地時速600公里磁浮列車成功試行 工程樣機系統預計今年底完成

內地研發的時速600公里高速磁浮試驗列車，今日在上海同濟大學磁浮試驗綫首次成功試行。按照計劃，高速磁浮工程樣機系統預計今年底完成，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力，有助拉動內地高端裝備製造升級和戰略新興產業發展，對於在國際競爭中搶占戰略制高點意義重大。

樣車進行多種工況下動態運行試驗

據內地澎湃新聞，時速600公里高速磁浮交通系統研製，是科技部國家重點研發計劃「先進軌道交通」重點專項課題。該項目由中國中車組織，中車四方股份公司技術負責，匯集內地高鐵、磁浮領域優勢資源，聯合30餘家企業、大學、科研院所共同研究，目的是攻克高速磁浮核心技術，研製具有自主智慧產權的時速600公里高速磁浮工程化系統，形成內地高速磁浮產業化能力。

▲ 澎湃新聞圖片

項目自2016年7月啟動，歷經4年科技攻關，項目團隊突破高速磁浮系列關鍵核心技術，成功研製了試驗樣車，經過地面調試和靜態試驗，此次車輛進入路動態運行試驗，首次試跑。高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁介紹，「車輛懸浮導向穩定，運行狀態良好，各項關鍵技術指標符合設計要求，達到設計預期」。

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在磁浮試驗綫上，試驗樣車首次進行系統聯合調試，開展了多種工況下的動態運行試驗，包括不同軌道梁以及道岔、小曲綫、坡道、分區切換等，完成七大項200多個試驗項點，對懸浮導向、測速定位、車軌耦合、地面牽引、車地通信等關鍵性能進行了全面的測試。

時速600公里工程樣機系統預計年底完成

據介紹，目前高速磁浮項目研發進展順利，5輛編組工程樣車的研製也在穩步推進中。按照計劃，時速600公里高速磁浮工程樣機系統預計今年底下綫，將形成高速磁浮全套技術和工程化能力。未來，通過高速磁浮示範工程建設，進行時速600公里綫路運行等相關工作，可推動該技術的持續創新和產業化落地，拉動內地高端裝備製造升級和戰略新興產業發展。

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值得一提是，在內地，磁浮列車由概念變為現實最早是在18年前。2002年12月31日，時任總理朱鎔基在上海參加了磁浮示範運營綫試運行通車典禮，上海的這條路同時也是世界上唯一的商業營運高速磁浮列車綫路。之後，長沙和北京又建成中低速磁浮列車。

不過，磁浮列車的發展也伴隨着爭議，最現實的問題是造價高，造價高又意味着售價高，基於技術成熟後鐵路裝備出口的考慮，磁浮列車在國際市場上可能會比輪軌高鐵列車難獲得定單。

責任編輯：尹航

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