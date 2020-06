【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍

中印爆發45年來最嚴重邊界衝突,印度軍隊證實20死76傷,中國官方則至今未有證實或否認死傷。印度聯邦政府道路運輸部長辛赫(V.K. Singh)聲稱,衝突中,中方損失兵力至少比印度多一倍,也就是40人或以上。

這是中印衝突上周爆發以來,印度首度有具名官員談及中方死傷數字。但辛赫的說法,仍未獲大方或其他渠道證實。而截至周日,中印軍人據報仍在對峙。

辛赫曾任職軍官 但無說明消息來源

印度News24電視台(TV News24)周六晚播出印度道路運輸部長辛赫(V.K. Singh)的訪問,辛赫表示:「若我方有20人陣亡,那麼對方傷亡人數至少為我們的一倍。」

If 20 were martyred on our side, then there would have been at least double the casualties on their side.