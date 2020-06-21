▲ 【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍

中印爆發45年來最嚴重邊界衝突，印度軍隊證實20死76傷，中國官方則至今未有證實或否認死傷。印度聯邦政府道路運輸部長辛赫（V.K. Singh）聲稱，衝突中，中方損失兵力至少比印度多一倍，也就是40人或以上。

這是中印衝突上周爆發以來，印度首度有具名官員談及中方死傷數字。但辛赫的說法，仍未獲大方或其他渠道證實。而截至周日，中印軍人據報仍在對峙。

辛赫曾任職軍官 但無說明消息來源

印度News24電視台（TV News24）周六晚播出印度道路運輸部長辛赫（V.K. Singh）的訪問，辛赫表示：「若我方有20人陣亡，那麼對方傷亡人數至少為我們的一倍。」

If 20 were martyred on our side, then there would have been at least double the casualties on their side.

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這意味，這次中印衝突中，解放軍的死亡人數至少為40人。但辛赫並無說明消息來源，只稱中國向來不承認有人戰死，包括1962年的中印衝突。

辛赫又稱，今次暴力對抗結束後，印度方面已把誤入印方領土的中國軍人交還。

據了解，辛格出身於印度軍隊，曾任印度陸軍總參謀長，與印軍關係深厚。

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中國政府控制的《環球時報》稍早雖指出中方有人傷亡，但未多作說明。

據稱中印仍在邊界對峙

印媒日前則引述不具名的印度高層官員19日說，中方邊界的一名指揮官、和一名副指揮官在這場衝突中喪生。但他同樣沒有說明消息來源和證據。

印度國防部發言人巴布（Bharat Bhushan Babu）拒絕就辛赫的談訪發表評論。

中印仍在互控彼此違反兩國之間的實際控制線（Line of Actual Control）。儘管兩國當地指揮官已召開會談，讓情勢降溫，但兩國軍隊仍在事發地一帶對峙。

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責任編輯：鄧國強

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