  • 30°C
香港時間 : 2020621日 (日) 20:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍

國情動向 20:05 2020/06/21

分享：

【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍

中印爆發45年來最嚴重邊界衝突，印度軍隊證實20死76傷，中國官方則至今未有證實或否認死傷。印度聯邦政府道路運輸部長辛赫（V.K. Singh）聲稱，衝突中，中方損失兵力至少比印度多一倍，也就是40人或以上。

這是中印衝突上周爆發以來，印度首度有具名官員談及中方死傷數字。但辛赫的說法，仍未獲大方或其他渠道證實。而截至周日，中印軍人據報仍在對峙。

辛赫曾任職軍官　但無說明消息來源

印度News24電視台（TV News24）周六晚播出印度道路運輸部長辛赫（V.K. Singh）的訪問，辛赫表示：「若我方有20人陣亡，那麼對方傷亡人數至少為我們的一倍。」

If 20 were martyred on our side, then there would have been at least double the casualties on their side.

【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節

【中印衝突】印軍淌血死傷96人  衝突起因只為一頂帳篷？（有片）

這意味，這次中印衝突中，解放軍的死亡人數至少為40人。但辛赫並無說明消息來源，只稱中國向來不承認有人戰死，包括1962年的中印衝突。

辛赫又稱，今次暴力對抗結束後，印度方面已把誤入印方領土的中國軍人交還。

據了解，辛格出身於印度軍隊，曾任印度陸軍總參謀長，與印軍關係深厚。

【中印衝突】印軍死傷增至96人　傳印度欲以4經濟手段反制中國

【中印衝突】印度反華情緒高燒 官員呼籲關閉中餐館

中國政府控制的《環球時報》稍早雖指出中方有人傷亡，但未多作說明。

據稱中印仍在邊界對峙

印媒日前則引述不具名的印度高層官員19日說，中方邊界的一名指揮官、和一名副指揮官在這場衝突中喪生。但他同樣沒有說明消息來源和證據。

印度國防部發言人巴布（Bharat Bhushan Babu）拒絕就辛赫的談訪發表評論。

中印仍在互控彼此違反兩國之間的實際控制線（Line of Actual Control）。儘管兩國當地指揮官已召開會談，讓情勢降溫，但兩國軍隊仍在事發地一帶對峙。

【中印衝突】身體最誠實？印度網售中國新智能手機　數分鐘沽清

【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信

【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死

【中印衝突】互毆細節首曝光　17印度軍人負傷後活活凍死

【中印衝突】中方已釋放10名被俘印軍 中印俄外長下周二進行視像會議

【中印衝突】衛星照曝中方在邊境新動作　運送機器開路築壩

【中印衝突】石器時代？中印衝突只用木石不開槍　全因24年前協議

【中印衝突】兩個動作藏玄機　中印爆熱戰機會很微

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【中印衝突】解放軍未公布有無死傷　胡錫進披露內幕
2020/06/18
【中印衝突】解放軍未公布有無死傷　胡錫進披露內幕
【中印衝突】緊張現轉機　中印外長同意邊界局勢盡快降溫
2020/06/18
【中印衝突】緊張現轉機　中印外長同意邊界局勢盡快降溫
【中印衝突】印軍死傷增至96人　傳印度欲以4經濟手段反制中國
2020/06/20
【中印衝突】印軍死傷增至96人　傳印度欲以4經濟手段反制中國
【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死
2020/06/18
【中印衝突】毆鬥細節再曝光　有印度兵在「石頭戰」墮崖死
【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官中印衝突裡死亡
2020/06/20
【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官中印衝突裡死亡
地緣政治 軍事 軍事衝突 國防 中印關係 解放軍 中國 印度 環球時報 陸軍

下一篇文章

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳準華為在劍橋設芯片中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印軍淌血死傷96人 衝突起因只為一頂帳篷？（有片）
【中印衝突】印軍淌血死傷96人 衝突起因只為一頂帳篷？（有片）
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【港區國安法】新華社公布港區國安法草案主要內容（法工委說明全文）
【港區國安法】新華社公布港區國安法草案主要內容（法工委說明全文）
【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官中印衝突裡死亡
【中印衝突】印度官員：解放軍2指揮官中印衝突裡死亡
【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節
【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信
【中印衝突】解放軍鏽鐵「狼牙棒」曝光？BBC稱可信