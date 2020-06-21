【新冠肺炎】美肉品大廠泰森爆發疫情 中國暫停進口

海關總署公告，周日（21日）起暫停美國泰森食品（Tyson Foods）公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業產品輸入中國，因該企業發生新冠病毒肺炎疫情（COVID-19）。

公告說，美國泰森公司已經證實，該公司註冊號為P5842的禽肉屠宰企業近日發生員工新冠肺炎群聚感染。海關總署已更新《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》，暫停來自該企業的產品進口。對於已到港或即將到港的來自上述企業的產品，海關部門全部予以暫扣。

就在18日，海關總署也宣布暫停德國一家豬肉企業產品輸往中國，理由是該企業發生了新型冠狀病毒的群聚感染。

泰森食品是全球雞肉、牛肉、豬肉生產商及供應商巨頭。上述爆發新冠肺炎群聚感染的工廠位於美國亞歷桑那州。

根據公開資料，泰森食品創立於1935年，2001年進入中國市場，與山東諸城外貿有限公司一同創立山東泰森大龍食品有限公司，專注加工雞肉產品。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所副研究員朱增勇表示，在歐盟方面，中國進口豬肉主要來自西班牙和德國等國家，當地疫情形勢可能會對我國進口有些影響。但目前海關總署披露的最新進口數據是1-4月的，具體情況還是要等5月、6月數據出來後才能得知。同時，進口肉一般會至少提前一個多月預訂，受影響情況也會延遲一個月才能體現。

他認為，雖然國外主要出口國對華豬肉出口數量出現變化，但國內市場的豬肉供應短期內不會受影響。他強調，去年四季度到現在，中國凍肉品儲備充足，加上加工業、餐飲業、消費能力等都處於恢復過程中，說明國內豬肉供需形勢在好轉。

而在防控疫情的背景下，消費者在製備肉製品時更要注意關鍵環節衛生。根據國家衛健委網站發佈的防護指南，生肉最好不要在水龍頭下直接衝洗，防止濺灑汙染。製作過程中，要避免用手直接揉眼鼻。處理後也要清潔雙手。

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