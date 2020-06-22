【中美角力】美影響力江河日下　智庫稱「中國或提早奪台」

▲ 【中美角力】美影響力江河日下 智庫：中國或提早下手奪台

新冠肺炎疫情爆發後中美關係緊張，兩強重啟競爭態勢，也為決策者帶來考驗。有美國智庫專家指，其中最大挑戰在於，在中國益發咄咄逼人、美國嚇阻能力減弱的情況下，如何降低亞洲與台海戰爭風險。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）18日刊出前美國國防部副部長佛洛諾伊（Michele Flournoy）文章指出，中國軍力更形壯盛之際，美國嚇阻能力卻江河日下。佛洛諾伊在2009年至2012年擔任國防部主管政策的副部長。

中國軍事科技水平上升 抗美能力增

文章指出，儘管雙方都不願爆發軍事衝突，但若美國在南海等爭議區面臨挑釁、又或台灣等亞太安全夥伴遭遇公然侵略的情況，中國一旦誤判美方回應的意願或能力，一不小心就可能擦槍走火。

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當中，若中國領導人出現戰略上的誤判，有可能選擇在近期或中期封鎖或攻擊台灣，並做出應早些下手試圖奪台的結論。

文章認為，美方嚇阻力量失靈或將導致中美兩大核子勢力直接對抗，在緊張情勢升高、中國更加咄咄逼人的情況下，想降低戰爭風險，就得重建美國嚇阻能力的可信度。

這篇題為「如何避免亞洲爆發戰爭」（How to Prevent a War in Asia）的文章指出，過去20年來，解放軍的兵員、戰力與信心持續成長，在多項攸關軍事優勢的技術領域方面，中國也日漸成為重要競爭者；與此同時，美國的嚇阻能力卻不若以往。

美國受困於國內政經亂局 在亞洲的影響力減低

1991年波斯灣戰爭以來，解放軍開始研究美國作戰方式，並發展不對稱作戰，以破壞美國軍力，以及利用美軍的弱點。其中最值得關切的，就是北京對「反介入／區域阻絕」（anti-access/area denial，A2/AD）戰力的可觀投資。

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另一方面，中國靠著大量西方科技、國家扶植大型科技公司及軍民融合方針，讓軍方在網絡和人工智能方面取得了長足進展，增強中國在戰場上的反應能力。

在中國軍力更強的情況下，一旦衝突發生，美國不再能篤定可在短時間取得空中、太空或海上優勢，面對中國持續干擾和破壞其作戰管理網絡，美國勢必須靠作戰取得和保持優勢。

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這代表美國不能再以衛星訊息作判斷、在衝突期間避開攻擊；在中國擁有干擾、欺騙和破壞美國衛星能力的情況下，美國不再能理所當然認為太空可免於戰火波及。

隨了中國軍事技術追趕美國外，文章又指，美國2008至2009年金融危機過後，美國式微、中國抬頭的論調漸漸出現。美國在國際舞台的種種行為，被視為退居二線之後，最近又疲於應付新冠肺炎疫情、乃至因種族歧視而起的社會問題，這可能使美國無暇應付亞洲的問題。

責任編輯：鄧國強

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