▲ 【中美角力】白宮顧問納瓦洛：我在場做證 特朗普無求習幫連任

前白宮國安顧問博爾頓新書，聲稱美國總統特朗普請求中國國家主席習近平幫助連任，為政界投下震撼彈。白宮貿易顧問納瓦洛當地時間周日回應表示，特朗普與習近平會談時，自己就在會場，但從沒聽到特朗普要求習幫忙他成功連任。

路透社報道，納瓦洛（Peter Navarro）說：「我從沒聽過，而我人就在房間裡。」他的說法與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）上周所言相互呼應。

【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

納瓦洛也在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「國情咨文」（State of the Union）上表示，從特朗普對中國及其不公平貿易行徑的態度有多強硬來看，前國安顧問博爾頓（John Bolton）在新書中爆出相關指控「實在愚蠢」。

博爾頓在名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir，暫譯）的新書中，細數他任職美國國安顧問17個月的經歷，並指控特朗普腐敗和無能。

法庭未阻博爾頓新書出版

書中披露，特朗普為了連任，去年曾當面要求習近平幫忙，希望多買美國農產，還稱讚對方是「中國歷史上最偉大領袖」，還說新疆維吾爾再教育營蓋得好，應繼續蓋下去。對於香港示威，特朗普也不願介入，台北在他眼中分量也遠不及北京。

【中美角力】萊特希澤：我在場 特朗普無求習近平助連任

【中美角力】博爾頓稱特朗普求助中國？京：中國不干涉美內政

白宮為此尋求法院禁止出書。法官20日開庭審理時，雖申斥博爾頓未在政府認定確無機密前就貿然出書，但未阻止新書出版。

另外，在訪談中，納瓦洛被主持人問到新冠病毒是否中方「故意製造的」，他稱「這是一個未解的問題。」據了解，中國對外洩病毒的指控，一直堅決否認。

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

特朗普簽維吾爾人權法 華春瑩反諷：應制定非裔美國人的人權法案

【中美角力】特朗普：中國或故意對美散播病毒 但認「我這樣說沒證據」

【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量

責任編輯：鄧國強

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱︰https://bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」china.hket.com

跟進【中美角力】新形勢，立即了解