【中美角力】白宮顧問納瓦洛：我在場做證  特朗普無求習幫連任

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【中美角力】美影響力江河日下 智庫稱「中國或提早奪台」
前白宮國安顧問博爾頓新書，聲稱美國總統特朗普請求中國國家主席習近平幫助連任，為政界投下震撼彈。白宮貿易顧問納瓦洛當地時間周日回應表示，特朗普與習近平會談時，自己就在會場，但從沒聽到特朗普要求習幫忙他成功連任。
路透社報道，納瓦洛（Peter Navarro）說：「我從沒聽過，而我人就在房間裡。」他的說法與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）上周所言相互呼應。
【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」
納瓦洛也在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「國情咨文」（State of the Union）上表示，從特朗普對中國及其不公平貿易行徑的態度有多強硬來看，前國安顧問博爾頓（John Bolton）在新書中爆出相關指控「實在愚蠢」。
博爾頓在名為「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White House Memoir，暫譯）的新書中，細數他任職美國國安顧問17個月的經歷，並指控特朗普腐敗和無能。
法庭未阻博爾頓新書出版
書中披露，特朗普為了連任，去年曾當面要求習近平幫忙，希望多買美國農產，還稱讚對方是「中國歷史上最偉大領袖」，還說新疆維吾爾再教育營蓋得好，應繼續蓋下去。對於香港示威，特朗普也不願介入，台北在他眼中分量也遠不及北京。
白宮為此尋求法院禁止出書。法官20日開庭審理時，雖申斥博爾頓未在政府認定確無機密前就貿然出書，但未阻止新書出版。
另外，在訪談中，納瓦洛被主持人問到新冠病毒是否中方「故意製造的」，他稱「這是一個未解的問題。」據了解，中國對外洩病毒的指控，一直堅決否認。
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責任編輯：鄧國強
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