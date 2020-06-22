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【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美

國情動向 10:13 2020/06/22

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【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美

美國白宮前國安顧問博爾頓新書出版前夕，更多內容曝光；其中，他波露了美國總統特朗普和中國國家主席習近平一年半前舉行峰會，談判中美貿易協議的細節，習近平席間以一戰和二戰歷史作例，說明中方不會簽不平等條約，並暗示中方一旦受到屈辱，中國人民會反美。

博爾頓在《事發之室－白宮回憶錄（The Room Where It Happened : A White House Memoir）》中說，特朗普2018年11月底在布宜諾斯艾利斯20國集團（G20）峰會和習近平會面時，敦促中國重新就貿易問題展開會談，而且提議從該年5月雙方談判破裂的地方談起。

2018年G20習特會細節曝光

聽到特朗普的提議後，習近平突然表示，中美雙方若談成「不平等」的貿易協議，中國受到的「屈辱」會如同當年中國在一次大戰後「凡爾賽和約」那樣，山東省從德國手中被轉讓給日本。

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習近平板著臉回答，若中國在貿易談判受到同樣屈辱，國內愛國情緒將高漲，暗示人民會反美。

博爾頓說，特朗普顯然不知道習近平在說什麼，但特朗普對於歷史很能發揮。特朗普暗示，美國在二次大戰幫助中國擊敗日本，中方欠美國一個人情。

習近平接著開始「訓話」，表示中國當時奮戰19年，而且主要是靠自己擊敗日本侵略。博爾頓在書中宣稱，雖然中共當時多數時間都在迴避日軍，並試圖暗中破壞國民政府。

習暗示中國倘被屈辱　中國人民會反美

兩人討論貿易問題接近尾聲時，特朗普轉頭詢問中國副總理劉鶴，雙方是否能從五月談判破局的進度復談。

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博爾頓形容，劉鶴有如晚上在馬路中間被汽車頭燈照到的鹿，完全愣住不發一語，顯然不想回答。一段意味深長的沉默後，特朗普說他從未見過劉鶴這麼沉默，於是轉向問習近平相同問題。

習近平同意中美雙方應重啟貿易談判，欣然接受特朗普不再繼續加關稅的讓步，也贊同協商團隊應優先重新討論農產品議題。特朗普因此稱讚習近平是中國近300年，甚至史上最偉大領導人。

博爾頓書中也提到中美經貿關係另一個關鍵問題華為。美國對付華為，白宮團隊中一些經濟政策官員很不贊同，認為華為不是威脅，只是另一個商業競爭者。博爾頓說，他花了很大力氣才克服特朗普政府內部反對對付華為的聲音。

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