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中國6月LPR隨MLF利率持穩 分析料信貸增長不錯削幣策立即寬鬆必要

經濟脈搏 12:13 2020/06/22

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繼上周中期借貸便利操作（MLF）利率持穩後，中國人民銀行今日（22日）公布，6月LPR（貸款市場報價利率）報價持平，是第二個月保持不變。分析師稱，報價行並無動力下調LPR報價，加上預計本月信貸增長不錯，削弱貨幣政策立即寬鬆的必要。

據人行網站公告，1年期LPR為3.85%，5年期以上LPR為4.65%，較上次持平，符合市場預期。

光大證券首席銀行業分析師王一峰稱，6月資金市場和債券市場價格出現調整，銀行體系資金成本沒有明顯下行，加上6月OMO（公開市場操作）與MLF利率並未調整，LPR缺少調整基礎。另他稱，預計6月信貸成長情況不錯，減弱貨幣政策立即寬鬆的必要，政策方面「一動不如一靜」。

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彭博亞洲經濟學家團隊稍早撰文亦稱，近期強勁的信貸增長允許央行停下腳步，在進一步引導利率走低前，等待以往的減息措施產生效力。

國常會要求向企業讓利 LPR仍有下調空間

不過，在疫情反覆、地緣政治風險暴露下，市場對年內貨幣政策進一步寬鬆仍有預期。上周國務院常務會議，部署引導金融機構進一步向企業合理讓利，助力穩住經濟基本盤，要求通過引導貸款利率和債券利率下行、發放優惠利率貸款等，推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元；並提到綜合運用降準、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。

北京有銀行交易員認為，在國常會持續的降成本追擊下，相信後面MLF利率應該還會降，LPR也還有足夠的下調空間。

責任編輯：林佩怡

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