【中印衝突】胡錫進籲印度勿「以卵擊石」：中國軍費是印度3倍多

中印邊境日前發生數十年來最嚴重衝突，印方表示有90多名士兵傷亡。中印外長已通電話，顯示要為事態降溫，而印度國內的反華情緒卻並未平息。內地官媒環球時報總編輯胡錫進表示，中國的軍事力量比印度強很多，印度如果將衝突升級，如同以卵擊石。

印方據報不守協議 可向解放軍開槍

中印雙方曾於上世紀末簽署協議，約束雙方軍隊在邊境對抗時不使用槍炮，以防止發生致命事件、甚至由山頭衝突升級為熱戰。今次衝突中，外媒稱雙方軍人並未開槍，是用石頭、嵌入釘子的棍棒鬥毆。

據印度斯坦時報報道，印方高級官員透露，指揮官將不再受到槍支使用限制的約束，將擁有使用所有可用資源應對「特殊情況」的充分權力。

胡錫進今日（22日）凌晨在微博上稱，上述消息若屬實，這嚴重違反中印兩國的協議。若印軍向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

胡錫進向印度的民族主義者發出警告稱，如果他們的軍隊連「打架」都打不過中國軍人的話，槍支和其他軍械更幫不了他們的忙。因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。如今，中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多。印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

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胡錫進說，中國不想與印度升級衝突，但中國有充裕能力擊退印軍的任何挑釁。希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。

在胡錫進該條微博的評論下，有些網民對他的言論表示讚同，也有人略顯悲觀，「感覺國際環境越來越惡劣，現在是新冷戰和局部熱戰要來臨了嗎？」

責任編輯：尹航

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