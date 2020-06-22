  • 30°C
香港時間 : 2020622日 (一) 12:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】胡錫進籲印度勿「以卵擊石」：中國軍費是印度3倍多

國情動向 12:14 2020/06/22

分享：

中印邊境日前發生數十年來最嚴重衝突，印方表示有90多名士兵傷亡。中印外長已通電話，顯示要為事態降溫，而印度國內的反華情緒卻並未平息。內地官媒環球時報總編輯胡錫進表示，中國的軍事力量比印度強很多，印度如果將衝突升級，如同以卵擊石。

印方據報不守協議 可向解放軍開槍 

中印雙方曾於上世紀末簽署協議，約束雙方軍隊在邊境對抗時不使用槍炮，以防止發生致命事件、甚至由山頭衝突升級為熱戰。今次衝突中，外媒稱雙方軍人並未開槍，是用石頭、嵌入釘子的棍棒鬥毆。

據印度斯坦時報報道，印方高級官員透露，指揮官將不再受到槍支使用限制的約束，將擁有使用所有可用資源應對「特殊情況」的充分權力。

胡錫進今日（22日）凌晨在微博上稱，上述消息若屬實，這嚴重違反中印兩國的協議。若印軍向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

胡錫進向印度的民族主義者發出警告稱，如果他們的軍隊連「打架」都打不過中國軍人的話，槍支和其他軍械更幫不了他們的忙。因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。如今，中國的GDP是印度的大約5倍，中國軍費西方估計是印度的3倍多。印軍如果升級同中國的邊境衝突，使之成為戰爭的話，只能是拿雞蛋往石頭上碰。

【中印衝突】石器時代？中印衝突只用木石不開槍　全因24年前協議

【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍

【中印衝突】印軍淌血死傷96人  衝突起因只為一頂帳篷？（有片）

【中印衝突】印度欲「去中國化」？擬對中國加關稅　或三個月內出台

胡錫進說，中國不想與印度升級衝突，但中國有充裕能力擊退印軍的任何挑釁。希望印軍保持清醒，印度的精英們也保持理性。與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益。

在胡錫進該條微博的評論下，有些網民對他的言論表示讚同，也有人略顯悲觀，「感覺國際環境越來越惡劣，現在是新冷戰和局部熱戰要來臨了嗎？」

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http://bit.ly/2Qm2YjA

相關文章

【中美角力】美司法部長斥某些美企「忘恩負義」 在中美競爭時幫助中國
今日
【中美角力】美司法部長斥某些美企「忘恩負義」 在中美競爭時幫助中國
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
今日
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【北京疫情】北京新增9宗確診 專家稱疫情會進入平穩期
今日
【北京疫情】北京新增9宗確診 專家稱疫情會進入平穩期
中國6月LPR隨MLF利率持穩 分析料信貸增長不錯削幣策立即寬鬆必要
今日
中國6月LPR隨MLF利率持穩 分析料信貸增長不錯削幣策立即寬鬆必要
印度 戰爭 微博 環球時報 解放軍 GDP 經濟 軍事

上一篇文章

中歐領導人視像會議今登場 中方：中歐不存在根本性衝突

下一篇文章

【北京疫情】北京新增9宗確診 專家稱疫情會進入平穩期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心
【華為5G】英國對華為態度又轉軚？傳准華為在劍橋設芯片中心
【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節
【中印衝突】時序首曝光　中方曝印度軍「犯境」4個細節
【中印衝突】印軍淌血死傷96人 衝突起因只為一頂帳篷？（有片）
【中印衝突】印軍淌血死傷96人 衝突起因只為一頂帳篷？（有片）
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【中美角力】中國攤出底牌 特朗普點去費思量
【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍
【中印衝突】40解放軍陣亡？印度部長：中方損兵多印一倍
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美
【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美