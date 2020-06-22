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中歐領導人視像會議今登場 中方：中歐不存在根本性衝突

國情動向 12:43 2020/06/22

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中歐領導人會議將於周一（22日）以視像方式登場，是新冠肺炎疫情爆發以來，中國與歐盟最高層級的會面，預計會聚焦疫情、貿易等議題，外界亦關注會否觸及香港問題。

分析指出，這次會議是尋求緩和緊張關係。中國駐歐盟使團團長張明表示，此次會晤有望進一步促進中歐雙方戰略互信和互利合作，提升務實合作水平，為疫情之後的雙邊關係發展指明方向，強調中歐關係互利共贏的本質沒有變，中歐之間不存在根本性衝突。

外電報道，中國國家主席習近平、總理李克強，將與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）視像會議。會議將於本港時間周一下午4時舉行，會後料不會發布聯合聲明。

疫後最高層級會面 外界關注會否談香港問題

張明表示，中歐領導人這次會晤，是中方領導人同新一屆歐盟領導人首次正式會晤，也是新冠疫情爆發後中歐之間最高級別的機制性交往。雙方將回顧過去一年中歐關係發展，聚焦中歐投資協定談判等重要議程，探討在綠色、數字等新興領域以及互聯互通等重點領域加強合作，還將圍繞國際抗疫合作深入交換意見。

中歐近期緊張加劇，歐盟點名中國傳播有關新冠病毒不實信息，引發中國反彈。此外，中歐香港及貿易問題上亦見分歧。歐盟還面臨美國要求對中國採取更強硬立場的壓力。

【新冠肺炎】歐盟點名中俄散播假訊息  中國駐歐盟使團：中方是受害者

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歐盟各國政府亦對對中國實施香港國安法表示「嚴重關切」。而歐洲議會上周投票決定，如果中國實施香港國安法，歐盟應把中國起訴至海牙國際法庭，並呼籲歐盟用經濟手段來阻撓中國。中國全國人大發出措詞強硬聲明，指歐洲議會歪曲事實，干涉中國內政，對此強烈譴責，表示堅決反對。

強調中歐經濟相互依存 互利共贏

此外，歐盟執委會上周發布白皮書，建議受政府補貼的外資入股一定規模的歐洲企業、或出低價參與公共工程競標時，必須接受審查，被指是針對中國。中方促歐方不要以補貼為由，設置新的貿易障礙。

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張明表示，中歐經濟相互依存，這一事實不會改變。雙方可開通快速通道，以促進復工復產及維護產業鏈供應鏈穩定。他指中歐經濟總量之和佔全球三分一，世界期待雙方以開放合作的姿態引領全球經濟走向復甦。他稱，中國對外開放的大門只會越開越大，希望歐方繼續堅持多邊主義、市場經濟和開放合作的正確方向。

對於歐洲出現的「競爭對手論」，張明說，中歐互動應該是雙贏的正循環，而不是你輸我贏的淘汰賽。中歐關係互利共贏的本質沒有變，中歐之間不存在根本性衝突。

責任編輯：林佩怡

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