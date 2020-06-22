【博爾頓新書】博爾頓透露特朗普有「棄子」名單 台灣居前列

美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）新書「事發之室：白宮回憶錄」陸續爆出猛料，不少內容關於台灣。書中提到，當特朗普背棄敘利亞庫德族後，接下來可能是台灣。只要特朗普還是總統，這種情況就可能持續下去。

博爾頓：特朗普不太了解台灣重要性

據聯合報報道，博爾頓在書中寫道：「我離開白宮後，當特朗普背棄敘利亞庫德族時，有人猜測他接下來可能背棄誰。台灣在這張遭背棄清單中名列前茅，而只要特朗普還是總統，這種情況就可能繼續維持，這並不是一種令人高興的前景。」

博爾頓在書中說，特朗普聽信許多因投資中國大陸而致富的華爾街金融家的意見，對台灣特別「消化不良」，意思是對台灣的重要性不太了解。另據BBC（英國廣播公司）早前報道，書中還提到特朗普將兩岸進行對比：特朗普用手指指向他鋼筆的一頭稱「這是台灣」，又再指向白宮橢圓辦公室中歷任總統使用的辦公桌「堅毅桌」，稱「這是中國」。

特朗普同意對台軍售 示意「悄悄執行」

除透露台灣有可能被特朗普當成「棄子」外，書中還記錄了特朗普同意對台軍售的內容。書中說，中國國家主席習近平曾明確要求特朗普不要軍售台灣，且不要同意讓蔡英文訪美，習稱這兩件事是兩岸穩定的關鍵。

而博爾頓和美國國務卿蓬佩奧訂出策略，聯合當時的白宮代理幕僚長穆瓦尼，要說服特朗普軍售台灣。穆瓦尼曾是南卡羅來納州眾議員，美國武器大廠波音公司在南卡有幾個生產廠。他們表示，如不對台軍售，將有重大政治後座力。此事不涉及美國補貼或外援，台灣將支付Ｆ-16所有費用，總售價是八十億美元，且將為南卡州創造許多工作機會。

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博爾頓在書中說，特朗普當時問：「你們曾想過不做這筆銷售嗎？」博爾頓說，他們沒想過。特朗普終於說：「好吧，但悄悄執行（do it quietly）。」

作出決定的幾天後，特朗普在媒體詢問下證實他已批准售台Ｆ-16戰機，並表示這筆軍售案價值八十億美元，帶來「很多錢、很多工作機會」。

責任編輯：尹航

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