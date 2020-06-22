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小龍蝦價格暴跌如腰斬　內地爆棄養潮

社會熱點 15:47 2020/06/22

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在內地，小龍蝦一度非常風靡，搭配啤酒更是夏季宵夜首選。然而隨著養殖增多，供大於求，在湖北荊州、潛州一帶的主要產地，小龍蝦價格暴跌至每斤6元（人民幣，下同）。養殖戶損失慘重，只好把蝦稻養殖地里的蝦放掉，準備種水稻，這比往年提前了二十多天。

業內人士稱，目前小龍蝦市場已出現結構性失衡，今後發力高品質、大規格的蝦產品將成為養殖、加工、餐飲等產業鏈上環節的共識。

大多數小龍蝦養殖戶血本無歸

據中國新聞周刊報道，今年內地小龍蝦價格普遍回落，在湖北、江蘇、上海、成都、長沙等地水產市場，2至4錢重量的小龍蝦價格一度跌至6至7元每斤，相比去年同期15至18元每斤的行情，市價已腰斬。

小龍蝦按照重量分為不同級別，與低價小龍蝦形成鮮明對比的是，9錢重以上的大規格小龍蝦市價卻一路上漲，甚至高達42元每斤。有養殖戶說，今年的小龍蝦價格兩極分化，對養殖戶的影響巨大，除了個別大蝦專養戶，今年絕大多數的小龍蝦養殖戶幾乎血本無歸。

「蝦稻共作」是潛江市小龍蝦養殖的普遍模式，即在稻田中養殖兩季小龍蝦並種植一季中稻，在水稻種植期間，小龍蝦與水稻在稻田中同生共長。 有養殖戶說，「今年賣蝦倒虧本，不如早點放掉，准備水稻的活路」，「賣蝦還要出人工捕撈和運輸費用，等於是倒貼錢」。

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蝦價暴跌之後，連年高漲的小龍蝦養殖熱度開始消退。加之疫情對出口加工、餐飲業的深刻影響，曾經重出口、強線下的小龍蝦產業正迎來一輪全產業鏈的深度調整。

中國水產流通與加工協會小龍蝦產業分會秘書長蔡俊表示，目前小龍蝦市場已出現結構性失衡，部分炒作和跟風者開始退場或轉型，今後發力高品質、大規格的蝦產品將成為養殖、加工、餐飲等產業鏈上環節的共識。

責任編輯：尹航

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