東北尾山火山正「充電」  爆發50萬年後再度活躍

▲ 五大連池的尾山火山，曾在50萬年前爆發，一向被認為是死火山，但最近科學家又測得開始活躍。

據英媒報道，中國東北的尾山火山50萬年前曾爆發，被認為是一座死火山，但如今這個看法被否定。中國科技大學的教授利用大地電磁成像，發覺東北五大連池火山區的尾山火山，正處於一定的活躍狀態，雖然未到爆發臨界點，但有必要加強監測。

據英國《每日郵報》網站6月18日報道，科學家認為，這座上一次噴發距今已有50萬年的火山可能正在「充電」，因為他們在這座火山下方發現了兩個巨大的岩漿囊。尾山火山是五大連池火山群的一部分。

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該研究由中國科大地球和空間科學學院、地震與地球內部物理實驗室張海江教授研究組和中國地質調查局水文地質環境地質調查中心合作，利用大地電磁成像，首次獲得了五大連池火山區尾山火山下方20公里深的三維高分辨率電阻率結構。同時，新的研究進一步揭示五大連池尾山火山目前處於一定的活躍狀態，表明東北地區的火山可能處於某種程度的活躍期。

研究團隊獲得了尾山火山下方的三維圖像，因而可以看到上地殼和中地殼的岩漿囊中存在岩漿。計算顯示，上地殼岩漿囊中的岩漿部分熔融程度至少為15%——已經有研究表明尾山火山岩漿囊的部分熔融程度要達到40%才會發生噴發。

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中國科學技術大學的這篇論文發表於美國《地質學》（Geology）月刊。論文稱：「考慮到這種顯著的熔融程度和岩漿房附近的活躍地震及微震，尾山火山很可能處於有岩漿注入的活躍狀態。」

報道稱，在這一發現之前，地質學家一直關注尾山火山以南的長白山。

長白山火山曾於公元946年噴發。那次噴發被認為是有記載以來最強烈的一次噴發。然而，研究人員在這篇最新論文中提出這樣一種理論，即長白山火山和尾山火山的形成「具有一定的關聯性」。

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據報道，為調查尾山火山，該團隊使用傳感器創建了火山結構下方的三維地圖。他們利用這一方法發現了兩個注有岩漿的岩漿囊。

研究人員認為，中地殼的岩漿囊可能是“為上地殼的岩漿囊輸送岩漿”的源頭。

同處在東北地區的長白山火山在2002-2005期間，顯示出了明顯的活躍性，引起了公眾和科學界的關注，而新的研究進一步揭示五大連池尾山火山目前處於一定的活躍狀態，表明東北地區的火山可能處於某種程度的活躍期。雖然尾山火山岩漿囊的部分熔融程度還未達到噴發所需要的臨界值（約40%），但是有必要加強該地區的火山監測，更好地預測未來火山噴發的可能性。

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責任編輯：鄧中建

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