方星海：人民幣倘更國際化 中國抗金融脫鉤能力會大增

中證監副主席方星海今日（22日）表示，人民幣國際化是應對今後外部金融壓力時，需要提前謀劃、繞不過去的課題，而今後10年應該加快推進人民幣國際化。他指出，若人民幣國際化能夠取得更大進展，中國抵禦金融「被脫鉤」的能力會大大增強。

方星海出席「2020財新夏季峰會」並演講，他提到，人民幣國際化取得不少成績，但整體仍只是開了一個頭，今後10年應該加快推進。

他提出3大理由：

一、中國政府、居民在境外持有巨量資產，而且大部分都是美元資產。在美聯儲當前的貨幣政策導向下，美元資產的價值面臨很大的不確定性 二、中國貨幣政策、金融開放、金融發展都受到全球貨幣金融體系的影響。在美聯儲當前的貨幣政策下，全球貨幣金融體系會否面臨很大的不確定性、會否有很多風險，是一個不可不予以深刻思考的問題 三、中國多數金融機構和實體企業開展國際業務，主要是依靠美元支付體系。但這套支付途徑是否安全，值得擔憂。「這樣的事情已經發生在俄羅斯的很多企業和金融機構的身上，我們也不得不及早地預防，做好真正的應對準備，而不僅僅是精神上的應對準備」 如果人民幣國際化不同時推進，「一帶一路」戰略主要用外幣的話，恐怕勢頭會受到一些制約。考慮到今後會碰到的一些國際壓力，恐怕人民幣國際化重大戰略要做好準備

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對於有人說中國推進人民幣國際化戰略是不是要「自成一體」， 自己形成一個金融體系 ， 跟國際上有些國家交往 ，但同時與另外一些國家脫鉤， 方星海認為是恰恰相反。他稱，中國的發展戰略向來是融合發展、互利發展，如果人民幣國際化能夠取得更大進展的話，「我們抵禦這種金融被人家脫鉤的能力就會大大增強，反過來會促進我們堅定地走遵循融合發展的道路」。

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值得注意，近期中美關係緊張加劇，貿易、金融、科技、外交等領域角力不斷升級，中美「脫鉤」話題更成為熱點。

另外，方星海表示，他認同人民幣國際化「水到渠成」戰略，拔苗助長是不行的。但在新形勢下，特別是新的國際競爭格局下，應該把水到渠成和未雨綢繆更好地結合起來。

責任編輯：林佩怡

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