▲ 【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光 「私慾凌駕美國利益」

前美國國安顧問博爾頓出書大爆白宮決策秘聞，令總統特朗普深陷尷尬，並為他角逐連任添上陰霾；儘管白宮欲透過司法阻止這部著作出版，但最終失敗。這部書為何對特朗普有殺傷力，BBC列舉了10件事，說明特朗普受到嚴重指控。

BBC指出，特朗普（Donald Trump）就任總統以來，施政屢有爭議，輿論場熱議不斷、談論他的書本不少，這已經成就了一份長長的書單，但是由前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）披露的新材料，震撼力卻超出同類著作。

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博爾頓的《事發之室（The Room Where It Happened）》裡，筆下的特朗普對基本地緣政治事實一無所知，他的決定常常是由連任的慾望所驅動。書中對特朗普的批評主要有10項。

1. 特朗普想要中國幫助他連任

在書中，博爾頓描述了去年在日本20國集團（G20）峰會上，特朗普與中國國家主席習近平的一次會面。

博爾頓寫道，當時美國總統「令人瞠目地將對話轉向即將到來的（2020年）美國總統選舉，暗示中國的經濟實力，並請求習近平確保他會連任」，「他強調農民以及中國增加大豆和小麥收購量在選舉當中的重要性」。

農業是美國中西部的重大產業之一，在2016年的大選中幫助特朗普獲得勝利。

2. 特朗普說建造拘留營是「正確的事」

中國對待維吾爾族人及其他少數族裔的方式，一直引來國際社會的注視。西方指稱有100萬維吾爾族被安排進入「新疆再教育營」，但中方否認，並解說這些「教育營」實際是職訓中心。

博爾頓在書中指，在一次習特會中，習近平為建造拘留營辯解時，特朗普卻表示他認可中國的行動。「根據我們的翻譯所說，特朗普表示，習近平應該繼續建造營地，特朗普認為這是完全正確的事情」。

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3. 特朗普「向獨裁者給予個人恩惠」

博爾頓指，中國不是特朗普惟一要討好的對象。博爾頓寫道，特朗普為了向他喜歡的獨裁者給予恩惠，會干預刑事調查。

根據書中所寫，特朗普在2018年，曾就一家土耳其公司涉嫌違反伊朗制裁令被調查，向土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）提出協助。

據稱，特朗普同意「搞定事情」，還說相關的檢控官是「奧巴馬的人」。

4. 特朗普施壓烏克蘭，促助調查政敵拜登

在書中，博爾頓同意民主黨的指控，直指特朗普想通過截住對烏克蘭的軍事援助，向烏國政府施壓，要求調查他的對手、民主黨拜登（Joe Biden）。這一指控引發了美國國會試圖彈劾特朗普的行動。

然而，博爾頓在書中批評民主黨人，指他們只將焦點放在烏克蘭身上是「彈劾操作不當」。他聲稱，假如他們擴大調查，將能說服更多美國人相信特朗普犯下了輕重不一的各種罪，有必要將他趕下台。

5. 特朗普曾表示他想執政超過兩屆

這又是來自特朗普與習近平對話的信息。博爾頓稱，特朗普向中國領導人表示，美國人很希望他修改憲法，以令他可以執政超過兩屆。

博爾頓在《華爾街日報》發表的節錄中寫道，「習近平說希望再與特朗普合作多6年，特朗普回答說，憲法規定的總統任期限制應廢除」。「習近平說美國有太多選舉了，因為他不想離開特朗普（轉而與他人合作），後者讚許地點頭。」

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6. 特朗普不知道英國有核武

英國是繼美國和蘇聯之後，在1952年成為第三個完成核裝置試驗的國家。不過，英國作為少數核武國家之一的事實，對特朗普來說似乎是個新鮮事。

一份節錄文件透露，特朗普2018年一次與時任英國首相文翠珊（Theresa May）會面時，一名官員提到英國是一個核武國家。當時特朗普接話說，「噢，你們是個核武國家？」

7. 特朗普不確定芬蘭是不是俄羅斯的一部分

博爾頓指，特朗普的知識貧乏。特朗普前往芬蘭首都赫爾辛基與俄羅斯總統普京會面之前，據稱曾問過，芬蘭是不是「俄羅斯的一個衛星城」。

根據博爾頓所說，情報簡報會並不是「非常有用」，因為在大多數會上，「他說話比匯報者還長，並且經常說的是與手上的事務完全不相關的話題。」

8. 特朗普差一點就真的退出北約

特朗普一直是北約（NATO）軍事集團的批評者，要求其他成員增加他們的支出。

雖然如此，美國仍然繼續是北約的成員，但是博爾頓說，在2018年的一場北約峰會上，特朗普是決定退出的。

博爾頓指，特朗普當時說，「我們會走人，不去守衛那些不給（錢）的。」

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9.特朗普認為 入侵委內瑞拉會「挺酷的」

對於特朗普政府而言，其中一個重大的外交難題就是委內瑞拉，因為美國是委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的堅定反對者。

在討論這個問題時，特朗普說，入侵委內瑞拉將會是「挺酷的」，而且南美洲國家「真的就是美國的一部分」。

博爾頓寫道，在2019年5月的一次電話通話中，俄羅斯總統普京來了一次「蘇維埃式宣傳的出色表演」，將委內瑞拉反對派領袖胡安·瓜伊多（Juan Guaidó）比作2016年美國民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton），而這「大大地說服了特朗普」。

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博爾頓寫道，普京的目的是要維護他的盟友馬杜羅。2018年，特朗普將左翼的馬杜羅標籤為獨裁者，並且實施制裁，但是後者仍然掌權。

10. 就連盟友都嘲笑特朗普

博爾頓的書舉出了好幾個白宮官員嘲笑特朗普的例子。

他描述的是一個運轉失效的白宮。在那裏，開會就像「食物大戰」，而不是經過深思熟慮的政策制定過程。

當他來到白宮時，時任幕僚長約翰·凱利（John Kelly）就警告過他，「你會發現，這裏是一個工作的爛地方」。

就連被看作是忠心之士的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），據說都寫過一張紙條，形容總統是「一派胡言」。

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責任編輯：鄧國強

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