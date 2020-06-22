【新冠疫苗】中國現時病例少難試驗 新冠疫苗上市至少到明年

新冠疫情仍在全球繼續蔓延，多國展開疫苗競賽。早前中國疾控中心主任高福透露，有望在年底前對一些特殊人群注射疫苗，提振民眾信心。惟近日又有業內人士稱，由於中國當前確診患者大減，難以完成後期試驗，疫苗上市至少要到明年。

暫未有疫苗進入三期臨床試驗

科技日報22日刊文稱，中國醫學科學院醫學生物學研究所表示，由其自主研製的新冠病毒滅活疫苗，6月20日下午在雲南省紅河州進行第二階段臨床試驗。此次試驗將對疫苗在健康人群中接種的免疫原性和安全性開展進一步評價，並確定免疫程序和免疫劑量。

報道還提到，中國當前共布局了12項疫苗研發任務。目前，已對1個腺病毒載體疫苗和4個滅活疫苗開展了臨床試驗，占全世界開展臨床試驗疫苗總數的4成。

據悉，全球至今有10多種疫苗正進入不同階段的人體試驗，但截至目前，還沒有任何一種疫苗已經通過大規模的第三階段臨床試驗，這也是量產之前必要的最後試驗階段。

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中國生物技術股份有限公司(CNBG)副總裁張雲濤近日接受中新社訪問時稱，疫苗三期臨床試驗需在疾病流行區域進行，以觀察疫苗是否能夠有效降低試驗地區的發病率，接種的人數須達到幾十萬人以上才能抓獲病例。

他表示，由於現時新冠肺炎在中國的發病人數降低，病例下降，令在國內開展的三期臨床試驗難度愈來愈大，按目前計劃，新冠病毒疫苗至少要到明年才能上市。

責任編輯：尹航

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