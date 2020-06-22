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石垣市議會通過釣魚島行政地名改為「登野城尖閣」  京稱非法、無效

國情動向 17:06 2020/06/22

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日本沖繩縣石垣市議會，今日（22日）以多數贊成通過議案，將釣魚島（日本稱尖閣諸島）地址的名字，從「登野城」改為「登野城尖閣」，將於10月1日生效。分析指出，此舉有日本實際支配釣魚台列嶼的意涵，預計觸發新一輪主權爭議風波，令中日緊張升溫。

在北京，外交部批評日方通過所謂更名議案，是對中國領土主權的嚴重挑釁，是非法、無效，已向日方提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利；中國海警則公告，海警編隊今日巡航釣魚島。

中國海警編隊今巡航釣魚島

石垣市長中山義隆本月稍早向市議會提交更名議案，石垣市負責人表示，加進「尖閣」字樣，是為了防止與石垣島市街區地名登野城相混淆，而引起的行政手續事務性差錯。

值得注意，釣魚島上月曾發生日本漁船被中國海警局船隻尾隨的事件，分析認為日方更名舉動可能是為牽制中國等。不過，中山義隆今日否認，表示沒有政治性意圖，在行政手續的範圍之內。今後將切實推進手續。

日本宮古島導彈部隊正式成立 用以抗衡中國

中美關係緊張之際 日防衛省在宮古島新部署導彈部隊

中國外交部發言人趙立堅今日表示，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方維護領土主權的決心和意志堅定不移。批評日方通過所謂「更名」議案是對中國領土主權的嚴重挑釁，非法且無效，不能改變釣魚島屬於中國的事實。

趙立堅強調，中方對日方有關行徑堅決反對，已通過外交渠道提出嚴正交涉，並保留做出進一步反應的權利。

台：對日方表示遺憾及嚴正抗議

另外，台灣的外交部今日則稱，釣魚台列嶼主權屬於台灣，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，已透過外交管道向日方表示遺憾及嚴正抗議。又呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾台灣對釣魚台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。

在釣魚島更名消息傳出後，宜蘭縣議會本月11日已通過臨時動議案，建議請縣政府將釣魚台正名為「頭城釣魚台」，以捍衛管轄權。宜蘭縣長林姿妙今日重申護主權、護漁權態度不變，縣府已發文給內政部，懇請正式將釣魚台列嶼更名為頭城釣魚台。

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