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【中美角力】美國要與中國脫鉤  京智囊提三條底線應對

國情動向 07:30 2020/06/23

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中美關係目前的狀態被形容為「自由落體」，亦即是插水直落，特別是中國要落實「港區國安法」後，美國總統特朗普曾聲言，和中國切斷所有關係是選項。中美關係肯定回到不到從，若美國一旦強硬制裁中國推動兩國硬脫鉤，中國應怎樣應對？是硬撼硬還是妥協？

雖然國內有一班鷹派聲稱絕不怕與美國硬撼，皆因中國社會與經濟的韌力均強於美國。事實上，中央在美國發動貿易戰後一段時間，訂下「不打冷戰、按步伐開放、國家核心利益不退讓」的策略。如果美國逐步斬斷與中國關係，有北京智囊提出三條底線，包括不訴諸戰爭、保持一定規模經貿合作及維護人文交流。

【中美角力】特朗普：與中國全面脫鉤仍是政策選項 外交部稱不現實（第二版）

方星海：人民幣倘更國際化 中國抗金融脫鉤能力會大增

美國對華政策已全面逆轉，視中國為戰略競爭對手，美國政壇視反華為政治正確，封鎖中國的政策紛紛出籠，商界的反對聲音也某程度上被遏制。但是，對於目前中美逆流，中國還是要冷靜及理智應對。

北京大學國際戰略研究院院長王緝思近日參與一個視訊會議時表示，中國的戰略是反對脫鉤、不要脫鉤的，因為這不利於中國。中國別無選擇必須與美國互動合作、打交道，需要讓雙方的貿易額保持在一定的水平，需要更多的工業製成品，這樣才能滿足中國的需求。

【中美角力】華爾街日報：與中國脫鉤 美國是否做好準備為此埋單？

【中美角力】特朗普藉疫情牌+香港牌　打響與華脫鉤戰

王緝思提及近期他發表的一篇文章，提到中美關係的三條底線：

第一條底線，無論雙方分歧有多麼嚴重，都必須通過和平的方式去處理，不能訴諸戰爭；

第二條底線，保持一定規模的經貿合作，維護金融穩定；

第三條底線，堅決維護中美人文交流和社會交往。

就中美之間的關係與冷戰時期的美蘇關係相比，王緝思認為，現今中美之間的關係更糟糕，美蘇的關係在過去40年較為穩定，儘管有時會出現像古巴導彈危機的熱點問題，但雙方在政治經濟與社會方面均是相互獨立，因此沒有辦法影響對方的國內政治。

王緝思接著說，中美關係就不一樣，在過去的40年的時間裡，中美關係不斷地發展，現在雙方想要脫鈎，尤其在疫情期間，如果出現任何偶發事件，都會對中美關係產生巨大的不利的影響。

【中美角力】余永定：中國要對中美脫鉤早做準備 確保5G等重要產業鏈完整

【兩會‧總理記者會】李克強談中美：摒棄冷戰思維 經濟脫鉤沒好處 

事實上，這三條底線十分重要。美國的戰略就是拖垮中國，而中美軍事力量差距還大，首要不能打熱戰，不能頭腦發熱，一旦與美打熱戰，結果無法估計。但無論輸贏都可能葬送改革開放幾十年成果。

其次，保持經貿聯繫及民間交流，才能有力牽制美國、化解美國國內反華情緒。一個很明顯的例子，特朗普上周五被問到，為何尚未就中國修建針對維吾爾族和其它少數民族的「再教育營」時，他稱因為這樣做將影響與中國的貿易協議。因此，如果中美全脫鉤，白宮會更無禁忌全面制裁中國。

在目前複雜的國際環境中，中國更要沉得住氣，要正確評估中美國力差距，也要堅持對外開放，才可以逐步化解來自西方新一波反華浪潮。硬碰硬並不符合中國既定國策。

本報記者：高青

【中美角力】台積電美國設廠 加劇中美科技脫鉤？ 京：搞脫鉤切割沒出路

中美「脫鉤」戰 京智囊圈熱議應對之策

【去中國化】歐美要與中國脫鉤不等疫後  已是現在進行式

【去中國化】新冠疫情加速中美脫鉤  中國或失全球化紅利

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