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【博爾頓新書】「特朗普連任美國無得救」 博爾頓再力數不是（有片）

國情動向 20:02 2020/06/22

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【博爾頓新書】「特朗普連任美國無得救」 博爾頓再力數不是

前美國國安顧問博爾頓新書，稱美國總統特朗普為連任，向中國「求買」美國農產品，事件一石激千尺浪。博爾頓接受美國廣播公司（ABC）專訪時坦承，他希望特朗普的總統任期只有一屆，讓美國不至於陷入無可挽救的「下行漩渦（downward spira）」。

博爾頓在ABC的訪問中，一如他的新書，把特朗普描繪成 「驚人地無知」，作出決策時 「反覆無常和不理性」，並且無法將個人政治與國家利益分開，並遭外國對手操縱。

博爾頓口中特朗普：無知和衝動

博爾頓表示，對於北韓、伊朗、中國和俄羅斯都一樣，他們都知道，只要能夠掌握特朗普不聽幕僚勸告，就可以達成他們想要的交易。

【中美角力】特朗普為連任向習近平求情？博爾頓新書投「政治震撼彈」

【中美角力】博爾頓揭特朗普冷待香港議題：我們都有人權問題

他說，「 他們（外國對手）認為，特朗普是一個從根本上就不知道如何取捨的人......特朗普這種總想跟別人交易的人，如果連任會很危險」。

他擔心特朗普「沒有連貫的基礎、沒有戰略、沒有哲學」，散漫的決策方式對國安這種致命的領域尤其危險。

博爾頓形容，「在日常的事情上反覆無常、衝動、偶發是一回事，但是進入危機局勢或在非常高風險的情況下，如果總統不能保持對眼前事物的關注，就會變得嚴重，而且有潛在的危險」。

「我不會投票給特朗普和拜登」

他表示，自己不認為特朗普是保守派共和黨員。「我不會在11月投票給他，當然也不會投票給拜登（Joe Biden）。我要投給一個保守派的共和黨員」。

【中美角力】博爾頓新書為何爆習特對話  美鷹派欲逼特朗普去盡？

【中美角力】博爾頓稱特朗普求助中國？京：中國不干涉美內政

博爾頓在訪談中更直言，「我希望特朗普只做一屆任期的總統，讓美國不會陷入不可挽回的下行漩渦」。

I hope it will remember him as a one-term president who didn't plunge the country irretrievably into a downward spiral we can't recall from. 

他以特朗普與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京和土耳其總統埃爾多安的互動為例，說明特朗普妨礙司法公正。

根據博爾頓的說法，埃爾多安要求特朗普介入一宗土耳其國營銀行事件。該銀行因違反美國對伊朗的制裁，因而面臨可能的刑事指控，而據說該銀行與埃爾多安家族關係密切。

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

【中美角力】博爾頓新書變特朗普噩夢？2分鐘話你知點解

博爾頓在書中公開指稱特朗普利用烏克蘭打擊政治對手。若屬實，等於證實了特朗普以援助烏克蘭作為該國調查拜登的籌碼。

民主黨被指對特朗普「彈劾失當」

主持人在訪談中問道，博爾頓過去為何支持特朗普？博爾頓強調，自己誤以為可以做出貢獻，但是在17個月的任期裡，他發現，「我高估了使之成為一個連貫、理性、有系統的決策過程的機會，我想要以此促進美國的利益......事實證明我錯了」。

主持人質疑博爾頓，為何不早一點發聲？博爾頓表示，就算自己當時去眾議院作證也不會有效果，他批評眾議院民主黨員 「彈劾失當」，沒有花時間去擴大調查範圍、把可能被彈劾的罪行也包括在內，像是許多他在書中首次提及的指控。

【博爾頓新書】習當面訓特朗普：中國不簽不平等條約　暗示反美

【博爾頓新書】博爾頓透露特朗普有「棄子」名單 台灣居前列

【博爾頓新書】特朗普十大罪狀曝光　「私慾凌駕美國利益」

責任編輯：鄧國強

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