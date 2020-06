【博爾頓新書】「特朗普連任美國無得救」 博爾頓再力數不是（有片）

前美國國安顧問博爾頓新書,稱美國總統特朗普為連任,向中國「求買」美國農產品,事件一石激千尺浪。博爾頓接受美國廣播公司(ABC)專訪時坦承,他希望特朗普的總統任期只有一屆,讓美國不至於陷入無可挽救的「下行漩渦(downward spira)」。

博爾頓在ABC的訪問中,一如他的新書,把特朗普描繪成 「驚人地無知」,作出決策時 「反覆無常和不理性」,並且無法將個人政治與國家利益分開,並遭外國對手操縱。

博爾頓口中特朗普:無知和衝動

博爾頓表示,對於北韓、伊朗、中國和俄羅斯都一樣,他們都知道,只要能夠掌握特朗普不聽幕僚勸告,就可以達成他們想要的交易。

他說,「 他們(外國對手)認為,特朗普是一個從根本上就不知道如何取捨的人......特朗普這種總想跟別人交易的人,如果連任會很危險」。

他擔心特朗普「沒有連貫的基礎、沒有戰略、沒有哲學」,散漫的決策方式對國安這種致命的領域尤其危險。

博爾頓形容,「在日常的事情上反覆無常、衝動、偶發是一回事,但是進入危機局勢或在非常高風險的情況下,如果總統不能保持對眼前事物的關注,就會變得嚴重,而且有潛在的危險」。

「我不會投票給特朗普和拜登」

他表示,自己不認為特朗普是保守派共和黨員。「我不會在11月投票給他,當然也不會投票給拜登(Joe Biden)。我要投給一個保守派的共和黨員」。

博爾頓在訪談中更直言,「我希望特朗普只做一屆任期的總統,讓美國不會陷入不可挽回的下行漩渦」。

