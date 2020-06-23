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【長江三峽大壩】大壩能否抵禦導彈襲擊？

社會熱點 20:14 2020/06/23

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受到近日強降雨影響，三峽大壩水位超出防洪限制近2米。中國已經全面進入汛期，內地官員日前亦表示，要高度重視水庫失事在內的風險。一時間，內地的網絡及海外自媒體紛紛炒作三峽大壩的安全話題。

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲 已超出防洪限制2米

在眾多三峽大壩風險話題中，三峽大壩其實還潛藏着一個被外來軍事打擊的風險。事實上，近來中國的周邊安全環境並不安寧︰中印邊境爆發流血衝突，美國三個航母戰鬥群聚集南海、東海海域對華施壓，兩岸軍事對峙不斷升級。熱戰的風險一直在升溫中。

關於用導彈襲擊三峽大壩的話題，兩年前在台灣綠營中就曾有議論。2018年1月，台灣淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲，在一個公開演講中建議台當局，花300億新台幣買1,000枚中程導彈，「就能封鎖中國30多個機場」。現場有人好奇問，炸掉三峽大壩需幾枚導彈？蘇回答︰兩枚就夠了。

內地多次模擬三峽工程遭轟炸實驗

早在三峽大壩建成前，中國著名物理學專家錢偉長教授就發表過一篇《海灣戰爭的啟示》的文章，論及三峽大壩遭受軍事打擊的風險。

錢偉長在文中指出了三峽水庫潰壩的危害，長江下游六省市將成澤國，幾億人將陷入絕境。同時也指出，三峽大壩將成為外部敵人威脅的目標。面對目前的導彈技術，三峽大壩的防御是不可能的。因此，錢偉長建議，三峽工程是千萬不應上馬，否則就是干自鑄達摩克勒斯劍的蠢舉。

但文章發表之後不久，錢偉長教授親自到三峽大壩壩址，表示他的文章有誤，他要收回了他本人的從海灣戰爭中得到的啟示，表態堅決與黨中央保持一致，堅決支持三峽工程上馬。

內地一篇題為「中國三峽工程隱藏了幾十年的秘密曝光」帖文披露︰中國60多名各方面科學家，從1959年到1961年，首先進行了三峽工程抵禦常規武器襲擊的實驗，取得了大量的實驗數據。近十多年來，僅模擬尖端武器的試驗就達200多次。而從1964年到1972年間，中國科學家曾對4座模擬大壩進行了7次核武器轟炸實驗。

實驗顯示，當大壩被100萬噸當量的核武器命中時，會產生1,000米潰口。從1978年到1988年，專家又連續進行了三峽潰壩實驗，研究大壩在遭受核武器襲擊後，潰壩洪水的影響範圍。

三峽設計之初考慮了安全性問題

台灣的軍事專家宋兆文認為，三峽大壩是可抗小型核武攻擊的超級水壩，中程彈道飛彈的彈頭約500公斤至800公斤，威力有限，而三峽大壩的壩體是特殊高強度鋼筋水泥建造，遠比軍事碉堡要堅固太多，兩枚導彈打龐然巨物的大壩如同搔癢，就算打200枚過去，只會造成表面的坑坑疤疤。

事實上，三峽大壩作為一項國家級重點工程，據報在設計之初就着重考慮了安全性問題。三峽的壩體採用了堅固程度最高的混凝土重力壩壩型，並採用分段澆築施工。這種設計意味着，即使壩體被炸開一個口子，也不會造成全線的潰壩。 

此外，三峽大壩周圍的軍事防禦力量也十分充分。除了大量負責警戒的武警官兵外，還部署了由紅旗-9，紅-16、紅旗-7導彈構成的高、中、低三層緻密防空網。同時在周圍的機場，還部署了殲-10、殲-11等先進戰機，作為三峽大壩的機動性防禦力量。 

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本報記者 黃兆康

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