【港區國安法】歐盟領袖晤習李：實施港區國安法有非常負面後果（有片）

▲ 【港區國安法】歐盟領袖晤習李：實施港區國安法有非常負面後果

港區國安法不僅上升到中美角力層面，也成為中國與歐洲博弈的議題。歐洲聯盟與中國領導人在香港時間23日舉行視訊峰會，歐盟執委會主席馮德萊恩會後表示，中國若在香港實施國安法，可能會造成「非常負面」後果，並強調人權及基本自由等價值不可談判。

中方此前曾多次稱，外國勿在港區國安法議題上干涉中國內政。

歐洲聯盟（EU）與中國年度領導人峰會以視訊進行，歐方代表包括馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），歐方上午先與中國總理李克強舉行峰會，下午另再與中國國家主席習近平交換意見。

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歐盟在會談結束後召開記者會，米歇爾說明會談重點，包括經貿、新冠肺炎應對、香港及人權等，表示歐中在合作之外，必須認知雙方在價值觀，政治制度或多邊主義做法上不盡相同，強調歐盟將以明確的態度和充滿信心方式積極捍衛自身利益及價值。

米歇爾：香港對歐盟有重要利益

在備受矚目的香港及人權議題上，米歇爾說明，歐盟表達高度關切中國在香港推動實施國家法，認為中國推動實施國安法措施不符合「香港基本法」和中國對國際的承諾，也就是維持香港高度自治及自由及權益 ，歐盟在香港有大批企業及公民，香港對歐盟有重要利益。

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馮德萊恩進一步表示，歐盟向中方明確表示，中國如果在香港實行國安法，可能會造成「非常負面的」後果；並重申，對於歐盟而言，人權及基本自由等價值觀是不可談判的，在這方面歐盟一直都提出關切，「我們堅持在這方面提出我們的看法」。

但她並未進一步指出會有什麼負面後果。

馮德萊恩說，會談中，與中方討論許多議題，但最重要的是需要取得進展，新冠肺炎以及一系列重大的雙邊和多邊挑戰清楚地表明，無論是在貿易，氣候，技術還是在捍衛多邊主義方面，中歐夥伴關係都是至關重要的。但是為了關係進一步發展，必須變得更加基於規則和互惠，以實現真正的公平競爭環境。

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歐盟強調，有必要推進一項雄心勃勃的中歐投資協定的談判，以解決當前市場准入方面的不對稱問題，並確保公平競爭環境。特別在國有企業的行為及透明化，以及解決強制技術轉讓等方面需取得進展。

此外，歐盟也呼籲中國充份參與今年5月世界衛生大會（WHA）通過的決議，即以透明方式檢視新冠疫情爆發的應對。

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責任編輯：鄧國強

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