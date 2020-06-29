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【南方暴雨】重慶捱過80年最強洪峰 惟洪水未來數天隨時再襲（附央視直播連結）

社會熱點 20:03 2020/06/29

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【長江三峽大壩】央視正在直播80年最強洪峰蹂躪重慶！滿街泥濘如廢墟（附直播連結）

重慶綦江日前遭遇80年來最大洪峰，幸未造成嚴重傷亡，但當地險情未解除，因為新一波暴雨或於近日再襲重慶，有氣象專家警告周一起的10天都是高危。當地部門已發出警告，提醒民眾小心暴雨引致的地質災害。

中央氣象台周一（29日）發布暴雨藍色預警，是連續28日發布暴雨預警，浙江、安徽、湖北、江西、湖南、貴州、雲南、四川以及山西、河北、山東等地的部分地區，料至明日有大到暴雨。

位於西南部、長江中上游的重慶，暴雨威脅仍未解除。重慶市氣象台預計，29日夜間到30日白天仍會有降雨天氣。

【南方暴雨】央視直播武漢變澤國　陸上行舟鬧市救人（附直播連結）

【南方暴雨】潑水式暴雨致25江河洪水超警戒　上海也告急（有片）

中央氣象台首席預報員陳濤表示，新一輪降雨影響區域廣、降雨時段長、局部地方雨量大。降水從四川盆地開始，一路向東發展，周一及周二兩天主要雨帶逐步南壓至江南北部地區，降雨強度減弱。

未來10天 主雨帶位於四川盆地

中央氣象台預測，7月2日開始，四川盆地到長江中下游地區還有一次較強降水過程。

未來10天，主雨帶主要位於四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區。

陳濤認為，在這段時間，重慶與貴州、四川、湖北、河南、安徽、江蘇等地將有暴雨，尤其貴州、重慶、湖北、安徽等地雨區與此前重疊，各地要加強防範局部地方山洪地質災害、中小河流洪水、城鄉積澇等不利影響。

【過80年最強洪峰襲重慶 事件「回帶」重溫】

點擊連結看央視直播 https://bit.ly/2YWHgGk

這次災害始發於本周一（22日）。重慶水文監測總站當天發出洪水紅色預警，為1940年建站後首次。市政府將防汛應急警示提升。中央電視台亦罕有全程直播洪水情況。

這次出現水災的綦江，位於長江上游南岸支流，發源於貴州省桐梓縣北大婁山系，流經重慶市綦江區、江津區等六個區縣，全長220公里。

「我們學校的停車場，全部都淹了，車子都飄起來了！」受洪水影響，位於重慶的綦江因大雨和上游來水，水位超過安全水位5米，打破1998年長江水災時的水平，也是重慶至少80年來最大洪峯。暴雨如注，綦江濱江路一樓商舖全被淹，泡在一片黃濁的泥水中，有三層高的住宅，浸到只剩頂層。當地部份學校停課。

三層樓房淹剩兩層

央視於22日至23日間，逾20多小時直播洪峰通過重慶。畫面反映，洪水過後滿街泥濘，店鋪建築物被破壞，鬧市變得一片狼籍，個別地點甚至如廢墟。

除了重慶綦江，貴州遵義市桐梓縣也出現超20年一遇的洪水，當地山洪爆發，橋梁受損，水電和道路中斷，木瓜鎮、芭蕉鎮等多個鄉鎮和人員遭大水圍困。

報道指，目前長江中下游各地已全力備戰防洪。周一晚間，長江水利委員會水文局也發布消息，指「烏江2020年第一號洪水」已在烏江下游形成，要當地做好防洪準備。

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　直播汛情

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米

今年以來，內地遭受強降雨影響明顯多於往年。據水利部統計，截止到目前，今年以來全國共有16個省區198條河流發生超警戒水位以上洪水，多於常年同期，其中有8條河流發生超保證水位洪水，8條河流發生超歷史洪水。今年長江的中下游洪水不容樂觀。

責任編輯：鄧國強

災難 暴雨 商舖 中國水利部 中國 貴州省 重慶 中央電視台 水災

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