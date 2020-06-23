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【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）

社會熱點 11:28 2020/06/23

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【長江三峽大壩】央視正在直播80年最強洪峰蹂躪重慶！滿街泥濘如廢墟（附直播連結）

三峽大壩迎來汛期之際，貴州、重慶至長江中下游一帶連日暴雨，當中在重慶綦江引發1940年以來最大洪峰，最高水位更超過1998年長江水災的水平。沿江公路被淹、鐵索橋被沖斷，有三層樓房被淹只剩兩層，當地政府緊急疏散10萬人。央視截至今早已直播重慶災情近20小時。中國水利部分析預測，今年長江中下游洪水情況不容樂觀。

點擊連結看央視直播 https://bit.ly/2YWHgGk

重慶水文監測總站周一（22日）發出洪水紅色預警，為1940年建站後首次。市政府將防汛應急警示提升，並累計疏散10名民眾。中央電視台亦罕有全程直播洪水情況。

這次出現水災的綦江，位於長江上游南岸支流，發源於貴州省桐梓縣北大婁山系，流經重慶市綦江區、江津區等六個區縣，全長220公里。

「我們學校的停車場，全部都淹了，車子都飄起來了！」受洪水影響，位於重慶的綦江因大雨和上游來水，水位超過安全水位5米，打破1998年長江水災時的水平，也是重慶至少80年來最大洪峯。暴雨如注，綦江濱江路一樓商舖全被淹，泡在一片黃濁的泥水中，有三層高的住宅，浸到只剩頂層。當地部份學校停課。

三層樓房淹剩兩層

央視截至今早（周二、23日）直播畫面反映，洪水過後滿街泥濘，店鋪建築物被破壞，鬧市變得一片狼籍，個別地點甚至如廢墟。

除了重慶綦江，貴州遵義市桐梓縣也出現超20年一遇的洪水，當地山洪爆發，橋梁受損，水電和道路中斷，木瓜鎮、芭蕉鎮等多個鄉鎮和人員遭大水圍困。

這輪暴雨將於今天（23日）和24日達到巔峰，目前長江中下游各地已全力備戰防洪。周一晚間，長江水利委員會水文局也發布消息，指「烏江2020年第一號洪水」已在烏江下游形成，要當地做好防洪準備。

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　直播汛情

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米

今年以來，內地遭受強降雨影響明顯多於往年。據水利部統計，截止到目前，今年以來全國共有16個省區198條河流發生超警戒水位以上洪水，多於常年同期，其中有8條河流發生超保證水位洪水，8條河流發生超歷史洪水。今年長江的中下游洪水不容樂觀。

另據新華網，21日8時，寧夏中衛市沙坡頭區下河沿村黃河入境流量達到2130立方米每秒，黃河今年第一號洪水進入寧夏境內。寧夏應急管理廳表示，受黃河上游持續降雨影響，未來黃河寧夏段入境流量仍有可能新增。

責任編輯：鄧國強

災難 暴雨 商舖 中國水利部 中國 貴州省 重慶 中央電視台 水災

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