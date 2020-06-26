【長江三峽大壩】最強洪峰掠過重慶後　官方通報：已急緊安置6.7萬人（附央視直播連結）

▲ 【長江三峽大壩】央視正在直播80年最強洪峰蹂躪重慶！滿街泥濘如廢墟（附直播連結）

三峽大壩迎來汛期之際，貴州、重慶至長江中下游一帶連日暴雨，當中在重慶綦江引發1940年以來最大洪峰，最高水位更超過1998年長江水災的水平。沿江公路被淹、鐵索橋被沖斷，有三層樓房被淹只剩兩層，當地政府緊急疏散10萬人。

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最新消息：當局完成善後，重慶恢復正常 根據官方最新通報，這個80年最大洪峰周二（23日）完成通過重慶段綦江後，留下一片狼籍，而當局立即展開善後工作，包括清除淤泥及消毒；至24、25日即周三至周四間，市面運作已大致恢復正常。而應急過程中，一度安置6.7萬名民眾。

這次災害始發於本周一（22日）。重慶水文監測總站當天發出洪水紅色預警，為1940年建站後首次。市政府將防汛應急警示提升，並累計疏散10名民眾。中央電視台亦罕有全程直播洪水情況。

這次出現水災的綦江，位於長江上游南岸支流，發源於貴州省桐梓縣北大婁山系，流經重慶市綦江區、江津區等六個區縣，全長220公里。

「我們學校的停車場，全部都淹了，車子都飄起來了！」受洪水影響，位於重慶的綦江因大雨和上游來水，水位超過安全水位5米，打破1998年長江水災時的水平，也是重慶至少80年來最大洪峯。暴雨如注，綦江濱江路一樓商舖全被淹，泡在一片黃濁的泥水中，有三層高的住宅，浸到只剩頂層。當地部份學校停課。

三層樓房淹剩兩層

央視於22日至23日間，逾20多小時直播洪峰通過重慶。畫面反映，洪水過後滿街泥濘，店鋪建築物被破壞，鬧市變得一片狼籍，個別地點甚至如廢墟。

除了重慶綦江，貴州遵義市桐梓縣也出現超20年一遇的洪水，當地山洪爆發，橋梁受損，水電和道路中斷，木瓜鎮、芭蕉鎮等多個鄉鎮和人員遭大水圍困。

報道指，目前長江中下游各地已全力備戰防洪。周一晚間，長江水利委員會水文局也發布消息，指「烏江2020年第一號洪水」已在烏江下游形成，要當地做好防洪準備。

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今年以來，內地遭受強降雨影響明顯多於往年。據水利部統計，截止到目前，今年以來全國共有16個省區198條河流發生超警戒水位以上洪水，多於常年同期，其中有8條河流發生超保證水位洪水，8條河流發生超歷史洪水。今年長江的中下游洪水不容樂觀。

責任編輯：鄧國強