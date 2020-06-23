【中美角力】美再列4中國傳媒機構為外國使團 央視與環球時報上榜

美國國務院周一宣布，將4間中國官方傳媒的駐美機構列為「外國使團」。至今為止，已有9間中國傳媒駐美機構被定為外國使團。美國國務院稱，這些機構是聽命於中國共產黨的政府宣傳機構。至於被指定為外國使團的機構，必須像駐美國的外國使館和領事館一樣，遵守行政規定。

被列入外國使團的是中央電視台、中新社、《人民日報》以及《環球時報》駐美機構。今年2月18日，美國國務院把新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司，以及《人民日報》海外代理美國海天發展公司列為外國使團。根據美國《外國使團法》，外國使團必須向美國當局提供僱員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前，也須事先獲得批准。

▲ 《環球時報》駐美機構被列為「外國使團」

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美國之音報道，美國國務院發言人在聲明說，國務院是依據《外國使團法》授予的權力做出的決定，「過去10年來，特別是在習近平總書記領導之下，中共重組了偽裝成新聞機構的中國國家宣傳機構，並且進一步加強了對它們的直接控制。」

報道引述聲明稱，習近平曾說「黨的新聞媒體必須......體現黨的意志，維護黨中央的權威......在行動上，與黨中央保持高度一致」，簡而言之，西方媒體受制於事實，中國的媒體則受制於中國共產黨。

另一方面，路透社報道，美國聯邦通訊委員會周一表示，駁回一個在墨西哥的電台繼續向美國南加州地區播放普通話節目的申請，並且下令該電台48小時內關閉。報道引述聯邦通訊委員會表示，該電台是由鳯凰電台使用，而鳯凰電台則由鳯凰衛視全資擁有，但就並無列為申請者。

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責任編輯：游昊雲