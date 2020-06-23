【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」

▲ 【長江三峽大壩】不止重慶 四川亦急升洪水警告叫民眾「快躲避」

長江迎來汛期，長江三峽大壩上游繼重慶出現80年來最強洪峰後，四川省亦出現險情。四川省阿壩州當局今日（23）凌晨4時30分發布洪水橙色預警、即第二高級別的洪水預警。

國家水利部已發布預警，包括上游四川省的阿壩及甘孜州、以及重慶等地，將迎來汛情，重慶的洪水警告更已升高至紅色。

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【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲 已超出防洪限制2米

四川省阿壩州水文水資源勘測局今（23）日4時30分升級發布洪水橙色預警，警報中明確指出，受強降雨及上游來水影響，桑坪水文站水位已經超過警戒線，另包包括小金川流域小金水文站、馬爾康水文站、雜谷腦水文站等，目前水位都逼近警戒線，而水位都仍在上漲。

阿壩水資局在警示中強調，「沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險」。

四川省阿壩州今晨發橙色警告

另外，四川省甘孜州水文水資源勘測局是在昨（22）日中午日12時15分繼續發布洪水橙色預警，指丹巴縣丹巴水文站已超過保證洪水水位，且繼續上漲；且上游來水及電站調控放水，瀘定縣瀘定水文站超過保證水位洪水，預計水位將維持在保證水位上下。

甘孜水資局繼續對丹巴縣、康定市、瀘定縣發布洪水橙色預警，提請沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險。

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰 內媒直播汛情（附直播連結）

另外被列在預警表上的包括重慶的洪水紅色預警，是在昨天（22日）中午發出，預告8小時內，洪水將通過江津區綦江，目前，洪水正在通綦江區，由直播畫面看到，綦江一帶的街道、河道都被滾滾洪水通過，根本很難分出街道還是河道，辨別街道的加油站及電線桿、路燈等，都被淹沒在洪水之中。

【知識庫：內地洪水警告級別】 內地洪水預警信號共分為四級，依據《水情預警信號發佈辦法》發佈，反映的洪水量級分別為小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水。其中Ⅳ藍色為最底，Ⅰ紅色為最高 Ⅳ／洪水藍色預警信號／水位（流量）接近警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期接近 5 年；或者洪水可能對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。 Ⅲ／洪水黃色預警信號／水位（流量）達到或超過警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 5 年；或者洪水已開始對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。 Ⅱ／洪水橙色預警信號／水位（流量）達到或超過保證水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 20 年；或者洪水已開始並可能持續對社會交通、農業生產和人類活動帶來較嚴重影響。 Ⅰ／洪水紅色預警信號／水位（流量）臨近或超過歷史最高水位（最大流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 50 年；或者洪水對社會交通、農業生產和人類活動帶來嚴重影響。

責任編輯：鄧國強