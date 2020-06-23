  • 31°C
香港時間 : 2020623日 (二) 12:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」

社會熱點 11:41 2020/06/23

分享：

【長江三峽大壩】不止重慶　四川亦急升洪水警告叫民眾「快躲避」

長江迎來汛期，長江三峽大壩上游繼重慶出現80年來最強洪峰後，四川省亦出現險情。四川省阿壩州當局今日（23）凌晨4時30分發布洪水橙色預警、即第二高級別的洪水預警。

國家水利部已發布預警，包括上游四川省的阿壩及甘孜州、以及重慶等地，將迎來汛情，重慶的洪水警告更已升高至紅色。

【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰蹂躪重慶！滿街泥濘如廢墟（附直播連結）

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米

四川省阿壩州水文水資源勘測局今（23）日4時30分升級發布洪水橙色預警，警報中明確指出，受強降雨及上游來水影響，桑坪水文站水位已經超過警戒線，另包包括小金川流域小金水文站、馬爾康水文站、雜谷腦水文站等，目前水位都逼近警戒線，而水位都仍在上漲。

阿壩水資局在警示中強調，「沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險」。

四川省阿壩州今晨發橙色警告

另外，四川省甘孜州水文水資源勘測局是在昨（22）日中午日12時15分繼續發布洪水橙色預警，指丹巴縣丹巴水文站已超過保證洪水水位，且繼續上漲；且上游來水及電站調控放水，瀘定縣瀘定水文站超過保證水位洪水，預計水位將維持在保證水位上下。

甘孜水資局繼續對丹巴縣、康定市、瀘定縣發布洪水橙色預警，提請沿岸相關單位及社會公眾加強防範，及時避險。

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）

另外被列在預警表上的包括重慶的洪水紅色預警，是在昨天（22日）中午發出，預告8小時內，洪水將通過江津區綦江，目前，洪水正在通綦江區，由直播畫面看到，綦江一帶的街道、河道都被滾滾洪水通過，根本很難分出街道還是河道，辨別街道的加油站及電線桿、路燈等，都被淹沒在洪水之中。

【知識庫：內地洪水警告級別】

內地洪水預警信號共分為四級，依據《水情預警信號發佈辦法》發佈，反映的洪水量級分別為小洪水、中洪水、大洪水和特大洪水。其中Ⅳ藍色為最底，Ⅰ紅色為最高

Ⅳ／洪水藍色預警信號／水位（流量）接近警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期接近 5 年；或者洪水可能對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。

Ⅲ／洪水黃色預警信號／水位（流量）達到或超過警戒水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 5 年；或者洪水已開始對社會交通、農業生產和人類活動帶來影響。

Ⅱ／洪水橙色預警信號／水位（流量）達到或超過保證水位（流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 20 年；或者洪水已開始並可能持續對社會交通、農業生產和人類活動帶來較嚴重影響。

Ⅰ／洪水紅色預警信號／水位（流量）臨近或超過歷史最高水位（最大流量）；或者洪水要素重現期達到或超過 50 年；或者洪水對社會交通、農業生產和人類活動帶來嚴重影響。

責任編輯：鄧國強 

相關文章

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米
今日
【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
2020/06/22
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
今日
【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
災難 水災 災禍種類 四川省 重慶

上一篇文章

北斗三號最後一顆組網衛星成功發射 提供全球導航服務（有片）

下一篇文章

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）
【日食直播】天文台紀錄日偏食全程　錯過今天要等50年（片段重溫）
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰　內媒直播汛情（附直播連結）
【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米
【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲　已超出防洪限制2米
小龍蝦價格暴跌如腰斬　內地爆棄養潮
小龍蝦價格暴跌如腰斬　內地爆棄養潮
【黑龍江火山】尾山火山正「充電」 爆發50萬年後再度活躍
【黑龍江火山】尾山火山正「充電」 爆發50萬年後再度活躍