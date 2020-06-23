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【中美貿易戰協議】特朗普指中美貿易協議完好無損　澄清納瓦羅「結束論」

國情動向 11:41 2020/06/23

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美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受《霍士新聞》訪問時指，中美貿易協議已結束，同時將此事與北京無就新冠肺炎發警報聯繫在一起。他指出，轉折點是中國代表團在今年1月15日，簽署首階段協議離開華盛頓，才得知新冠肺炎病毒爆發。不過，後來美國總統特朗普在Twitter指出，中美貿易協議仍完整，希望中方繼續遵守協議條款。

而《華爾街日報》記者Alex Leary也在Twitter發文指出，納瓦羅其後向《華爾街日報》撤回有關說法，僅表示在新冠肺炎疫情爆發後，目前華盛頓政府對中共欠缺信心。

【中美貿易戰協議】萊特希澤：中國仍遵守首階段協議 已落實100億美元採購

【中美貿易戰協議】彭斯：中國繼續購買美國農產品

消息一度令金融市場走過山車，道指期貨曾跌逾400點，其後收窄。恒生指數高開30點後受累於納瓦羅言論，大市曾跌逾300點，其後拗腰回升。離岸人民幣在亞洲交易時間早段曾跌299點子或0.4%，低見7.0882，但其後快速反彈，在岸人民幣（CNY）亦曾低見7.0884。

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責任編輯：游昊雲

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