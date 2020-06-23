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【北京疫情反彈】美國研究：北京疫情病毒株含突變 傳染性或更強

社會熱點 11:52 2020/06/23

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北京近日再現新冠肺炎疫情，截至22日，北京累計本土確診病例249例。經過對病毒基因組序列數據的研究，美國兩個科學團隊指出，此病毒株較老病毒有更強的傳染性，更易侵入人體細胞。

D614G成主流毒株 更易侵入人體細胞

國家疾控中心18日公布病毒基因組序列數據，發現3組11日採集到的樣本帶有D614G突變。

內地財新網報道，D614G變異毒株2月初在歐洲廣泛傳播，進入其他地區後也迅速成為當地主要毒株類型。研究人員統計，D614G毒株占所有新冠病毒的比例，從年初的0%，到3月的26%，4月升至65%，到了5月已達到70%，成為世界主流毒株。

研究也顯示，D614G毒株可能比老毒株更具傳播優勢。美國斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）病毒學家崔慧雲（Hyeryun Choe，音譯）的團隊發現，D614G的突變，會讓病毒的棘狀蛋白（spike protein）增加，並使蛋白更加穩定，更容易侵入人體細胞。

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另外，紐約基因組研究中心的桑嘉納（Neville E. Sanjana）團隊則基於假病毒和人肺上皮細胞等細胞系研究，發現D614G變異讓假病毒感染細胞能力提升了2.4到7.7倍。

但這兩項研究尚未經同行評議正式發表，D614G變異是否會增強新冠病毒的傳染性和毒性，還需要更多的臨床數據支持。

中國專家：北京新發地疫情近尾聲

另一方面，疾控官員昨（22日）稱，北京新發地批發市場疫情已近尾聲。

內官媒央視新聞引述中國疾控中心副主任馮子健表示，從現在看到的疫情病例發生數與確診數、新報告的發病時間，以及對發病曲線、病例構成、來源做分析，新發地市場暴露的人員發病，看來是「已經接近尾聲」。

責任編輯：尹航

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