北斗三號最後一顆組網衛星成功發射 提供全球導航服務（有片）

「北斗三號」全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，今日（23日）上午9時43分成功發射，比原計劃提前半年全面完成部署，這也象徵由中國自主研發的衛星導航系統，服務範圍將覆蓋全世界。

今次發射的是第55顆北斗導航衛星，亦是北斗三號全球衛星導航系統的第30顆，原訂6月16日進行，但搭載衛星的長征三號乙運載火箭在臨射前測試過程中，發現產品技術問題，因此要推遲發射任務。

火箭技術問題 中國北斗三號「收官之星」推遲發射

全球導航系統北斗三號最後衛星將發射 與美GPS較勁

火箭發射上太空後，衛星會先進行多次變軌，然後進入地球靜止軌道展開在軌測試，並確認一切正常後，便會正式提供服務。

根據北斗衛星導航系統官網說明，北斗衛星導航系統是中國著眼於國家安全和經濟社會發展需要，自主建設運行的全球衛星導航系統。北斗三號衛星導航系統由24顆中圓地球軌道衛星、3顆地球靜止軌道衛星和3顆傾斜地球同步軌道衛星，共30顆衛星組成。

中國於20世紀後期開始探索衛星導航系統發展道路，提出「三步走」發展戰略：2000年底，建成北斗一號系統，向中國提供服務；2012年底，建成北斗二號系統，向亞太地區提供服務；2020年，建成北斗三號系統，向全球提供服務。

據官媒報道稱，中國國內超過70％的移動電話都使用北斗導航系統，包括華為、OPPO、小米、vivo和三星等品牌的手機；數以百萬計的的士、公共汽車和貨車也可以接收北斗信號。今年中國的衛星導航服務業的市值可能突破4000億元人民幣。

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