【新冠肺炎】巴西英國兩肉企自願停對中國出口產品 因有員工檢出新冠病毒

中國海關總署23日公告顯示，英國官方和巴西官方主管部門於22日向内地通報，其國內的各一家豬肉、牛肉企業因有員工驗出新冠肺炎病毒陽性，已經自主或自願暫停對中國出口所有產品。

這是繼中國海關總署21日公告稱，暫停向美國泰森（Tyson）進口註冊號為P5842的禽肉企業產品後，内地再次因疫情疑慮，調整《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》。外界普遍認為，這是受北京近日爆發疫情影響，導致中國官方嚴格審查自海外輸入的食品。

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英國方面，中國海關總署公告稱，英國Tulip公司1家豬肉企業（註冊號為UK/4175/EC）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已向英官方主管部門報告自願暫停對華出口所有產品。英國官方主管部門表示，將持續關注所有在華註冊肉類企業新冠肺炎防護狀況，並及時向中方通報相關信息。

巴西方面，同樣由巴西官方主管部門，在22日向中國海關總署通報，稱巴西Agra公司1家牛肉企業（註冊號為SIF3941）因有員工檢出新冠肺炎病毒陽性，已報告自願暫停對華出口所有產品。中國海關總署指出，已經對《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》進行更新，暫停來自上述企業的產品進口。

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責任編輯：游昊雲

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