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【大灣區】廣州突發長13米深4.5米地陷 潛水員出動（有片）

社會熱點 12:46 2020/06/23

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廣州白雲區昨（22日）早晨6時許發生地面塌陷，塌陷部分長約13米、寬約2.5米、深約4.5米，相關部門派出潛水員下井勘查。地面塌陷原因尚在進一步探明，事故未造成人員傷亡。

塌陷部分未有繼續擴大

據《羊城晚報》報道，塌陷事故發生在白雲區白雲湖大道同興工業園附近路段。路面塌陷部分長約13米、寬約2.5米、深約4.5米，足夠一台小型轎車掉入其中。事故發生後，相關部門出動潛水員到場了解情況。

據現場工作人員介紹，塌陷區域未發生塌陷面積繼續擴大的情況。目前的施工方案主要是進行沙土回填。多輛搶修車輛在現場工作，貨車運來數車黃沙倒入地面塌陷坑口進行回填，塌陷所致的坑洞已被填平。

事故發生後，白雲湖大道同興工業園前約300米左右的路段已經封路並拉起警戒線。22日下午4時許，事發地鄰近的朗興路、大朗中路、夏花一路等路段均出現不同程度的擁堵，臨近下班晚高峰，附近司機可提前繞行。

不久前，6月11日，廣州番禺大道北也發生地陷，深約1米，造成1輛貨車後輪卡在洞口，無人員傷亡。去年12月1日，廣州地鐵施工路線上也出現塌陷，一輛清污車和一部電瓶車跌入坑內。

責任編輯：尹航

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