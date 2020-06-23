貴州茅台股價再破頂　市值超越工行居A股首位

端午小長假消費時點臨近，A股白酒股大幅走高，貴州茅台（滬：600519）今日（23日）股價再創新高，中午休市報1,479元（人民幣，下同），升2.8%，市值達1.86萬億元，超過工商銀行（01398、滬：601398）成為A股企業市值第一位。

自三月低點以來，貴州茅台累計反彈超40%。同期工行漲幅僅0.59%。

疫情下第一季茅台收入按年增14%

儘管受疫情衝擊，作為行業龍頭的貴州茅台第一季銷售表現仍不俗。去年底，貴州茅台發布《關於2020年度茅台酒銷售計劃的公告》，提出茅台酒銷售計劃為3.45萬噸左右。此後在疫情影響之下，公司強調全年計劃不變，任務不減，指標不調，員工收入不降的既定目標不變。

據貴州茅台一季報，公司一季度茅台酒收入222.2億元，按年增14%，在公司的收入佔比已提升至91%。按照去年噸價219萬元計算，一季度銷量已超1萬噸，實現了一季度開門紅。

10年前貴州茅台市值不到工行十分之一

事實上，過去十多年貴州茅台股價一路飆升。貴州茅台於2001年8月27日上市，當時每股發行價31.39元。而10年前貴州茅台市值剛突破1000億元，當時市值不到工商銀行的十分之一。

近年中國消費升級，消費概念股被熱捧，而茅台受惠於品牌價值，過去10年股價累計升逾13倍。據彭博社引述彭博匯總數據顯示，茅台市值在周一已達1.81萬億元，超越工商銀行A、H股的合計市值1.78萬億元。

此外，今年4月貴州茅台還問鼎全球食品飲料行業市值第一位。目前，全球食品飲料市值破萬億元的公司僅有3家，分別是貴州茅台、可口可樂和百事。

不過，貴州茅台入場已達人民幣14萬元，對於大部份散戶而言門檻不低。截至今年第一季，貴州茅台前十大股東合計持股比重高達75.07%。前十大股東中包含大股東茅台集團、匯金資管、證金公司、各類公私募基金等多種類型的機構。

值得注意的是，中國第二大白酒集團五糧液（深：000858）今日市值也突破6500億元，成為深圳股市的市值王。

責任編輯：蒯宇澄

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