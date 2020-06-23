【長江三峽大壩】貴州罕有暴雨至少3死　鬧市出現「瀑布奇觀」（有片）

長江三峽大壩迎來汛期，長江中上游連日暴雨，多個地區汛情加劇。除80年來最強洪峰襲擊重慶、四川洪災警示升級外，貴州昨天（22日）起亦出現災情。貴州銅仁及遵義等地的汛情，已造成人命傷亡。有銅仁市有位於高地的街道積水、然後傾瀉，變成鬧市「瀑布」；新華社報道更形容當地已是「街道如河道，橋下如瀑布」。

最新傳災情的貴州省遵義及銅仁等城鎮，當地自周一（22日）以來雨勢不斷，洪水暴發、部份地方山泥傾瀉，有社區的水電及道路中斷。網傳死亡人數已逾20人，但官方截至周二（23日）早上的核實死亡數字為3人。

新華社：街道如河道 橋下如瀑布

災情較嚴重的遵義市木瓜鎮，據稱遭遇了數十年最大的一次洪水，道路積水高達4米多，而附近的芭蕉鎮等多個鄉鎮傳出大量人員一度洪水圍困。

至於銅仁市沿河縣出現山體塌方，至官舟鎮高速隧道道路中斷，縣城內街道、民房、商店都幾乎泡在水裡。該市更有位於高地的街道積水、然後傾瀉，形成鬧市「瀑布」，新華社貴州道的報道，形容當地已是「街道如河道，橋下如瀑布」。

【長江三峽大壩】央視正在直播最強洪峰掠過重慶！滿街泥濘一片狼藉（附直播連結）

【長江三峽大壩】重慶遇80年來最大洪峰 內媒直播汛情（附直播連結）

貴州氣象局持續對省內務川縣、正安縣、沿河縣、桐梓縣發布暴雨紅色預警。遵義市、銅仁市等所轄13縣已發布黃色預警。

中央氣象台已預計，21日（周一）至25日（周五）貴州至長江中下游一帶，將遇今年汛期以來的最強的暴雨天，此輪暴雨過程的持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大、致災風險高。其中，自20日12時至21日12時，雲南怒江及金沙江下游支流蜻蛉河，四川大渡河上中游幹支流、雅礱江支流達曲河，貴州烏江下游支流梅江河，重慶烏江下游支流甘龍河等17條河流，發生超警以上洪水。

當局亦預計，周二及周三兩天雨勢將達高峰，指目前雨勢已橫掃的貴州、重慶、湖南、湖北、江西、安徽、江蘇、浙江、上海以及廣西等10餘省市區，都需要加強防範災害。

【長江三峽大壩】三峽庫區水位持續上漲 已超出防洪限制2米

【長江三峽大壩】不止重慶 四川亦升級洪水警告叫民眾「快避險」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道