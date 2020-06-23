【中印衝突】兩國舉行半日軍事會談　印度要求中國撤軍

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突後，兩國進行多輪會談。22日雙方舉行了約半日的會談，以緩解緊張局勢，會談或在23日繼續進行。《印度時報》報道，此次會談中，印度敦促中國軍隊從拉達克（Ladakh）東部班公錯（Bangong Tso）地區的印度領土撤離，恢復4月中旬時的狀況。

《今日印度》22日報道，印度第14軍司令辛格（Harinder Singh）中將當日與中國南疆軍區司令柳林少將在丘舒爾（Chushul）地區中國一側的摩爾多（Moldo）舉行會談，會談於早上11時30分左右開始，晚上11時30分結束。

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印度ANI通訊社同日報道，除了軍事級別的會談外，雙方亦計劃在外交層面上進行接觸，目前正在制定時間表，可能很快進行會談。

在外交談判展開前，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）將於6月23日參加由俄羅斯召集的中俄印外長視像會議，而俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）及中國外長王毅都會參與這場會議。

中印兩國軍方上周一（15日）在加勒萬河谷發生逾半世紀以來首次流血死亡衝突，印度總理莫迪（ Narendra Modi）對有印度士兵被殺感憤怒，但強調沒有外國軍隊越過邊境入侵印度，亦無軍事據點被攻佔。

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責任編輯：游昊雲