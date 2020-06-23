【中歐關係】歐盟警告中國：如不向歐洲企業開放經濟 損雙方關係

中國和歐盟領導人22日舉行視像會議，雙方談及經貿。歐盟高級官員警告說，如果中國不能進一步向歐洲企業開放經濟並公平對待外國企業，這兩個貿易夥伴之間的關係將受到損害。這是歐盟對中國態度強硬的明顯跡象。

會議由國務院總理李克強、歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)及歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)共同主持，國家主席習近平發表視像講話。

歐盟敦促中國做出「實質性承諾」

據華爾街日報報道，在與中國領導人進行影片會議後，馮德萊恩和米歇爾敦促北京迅速兌現已有承諾，並完成多年來的投資協議談判，歐洲希望這一協議可以重新平衡貿易關係。

中歐關係因疫情和港區國安法而持續緊張。但歐盟領導人在貿易和經濟問題上施加的壓力最大。馮德萊恩指出，歐洲和中國有著廣泛的經濟聯繫，日貿易額高達15億歐元（約130億港元）。 「我們的貿易和投資關係仍然不平衡。」

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「在解決市場准入壁壘方面，我們沒有取得預期的進展，」她說，「我們迫切需要跟進這些承諾。中國方面也要拿出更大的魄力來完成投資協議的談判。」

馮德萊恩表示，未來幾個月，歐洲需要看到中國做出「實質性承諾」，內容是國有企業如何運營、進一步公開北京方面發放的補貼以及對強制技術轉讓採取行動。她表示，中國需要在未來幾個月內對該投資協議給予高度關注，以在年底最後期限前完成交易。

分析：歐盟對中國愈加警惕

報道提到，馮德萊恩和米歇爾的言論反映出，他們對中國愈加警惕，也更願意反擊。

習近平之後在一份聲明中說，「中國是機遇不是威脅」，「中國是伙伴不是對手」。所指似乎是歐洲最近稱北京是系統性對手。習近平說，中國將繼續開放經濟，並敦促歐洲通過對話解決分歧。

李克強也提到，中國堅定不移擴大開放，致力於為各國企業創造市場化、法治化、國際化的營商環境。希望歐方同樣保持貿易和投資市場開放，放寬對華出口限制。

責任編輯：尹航

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