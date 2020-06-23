【長江三峽大壩】權威專家「30毫米論」駁大壩變形之說：這是惡意炒作

互聯網連日謠傳「三峽大壩變形」的消息，適逢長江中上游地區近日出現暴兩、汛情有所升級，令外界更關注長江水利安全問題。中國水力發電工程學會副秘書長張博庭反駁說，「三峽大壩變形」的說法純屬惡意炒作，三峽目前沒有結構問題，其出現的極微移位是正常狀況，反證了大壩安全的事實。

根據澎湃新聞報道，三峽大壩變形傳聞已經不是第一次出現，過去多年已經證偽。

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張博庭表示，更重要的是，坊間所謂的「大壩變形」」跟防洪之間，其實沒有必然關聯，拼接在一起，容易引起公眾誤解和恐慌。

張博庭解釋，在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現象，作為體量非常大的建築物，在巨大的水壓力作用下，壩頂向下游最大水平位移不超過30毫米，這說明大壩結構穩定性非常高。

根本沒變形 極輕微移是正常現象

長江勘測規劃設計研究院總工王小毛也指出，三峽工程大壩為混凝土重力壩，最大壩高181米，最大壩底寬度126米，其防洪設計、抗震設計、建築物穩定和應力的控制等均採用非常嚴苛的設計標準，「三峽大壩擋水運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常，工程運行安全可靠」。

王小毛表示，在大壩變形方面，相鄰壩段沉降差異均在2毫米以內，壩體無不均勻沉降；壩基水平位移變化很小，在監測誤差範圍之內，壩基是穩定的；壩頂向下游最大水平位移為30毫米，符合國內外已建混凝土重力壩狀況規律，各項指標均在設計允許範圍內。

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責任編輯：鄧國強

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