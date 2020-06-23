挑戰美國GPS、增全球影響力 北斗有重要「抗美」戰略意義

北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星成功發射，象徵由中國自主研發的衛星導航系統，服務範圍將覆蓋全世界。中國從1990年代開始發展北斗導航系統，減少對美國全球定位系統（GPS）的依賴。在中美角力加劇之際，北斗系統全球組網完成，更有重要戰略意義。

目前，全球共有四大衛星導航系統。除了北斗，還有美國GPS、俄羅斯格洛納斯（GLONASS）和歐盟伽利略（Galileo）。GPS上世紀就開始提供全球服務，在中國也有龐大應用規模，但中國依然建設自己的北斗系統，背後有何考量？

導航系統提供的時空基準不可或缺

北斗三號工程衛星總設計師謝軍表示，衛星導航系統是一個國家重要的空間基礎設施，甚至是基礎設施中的支撐和基礎。如果用國外關鍵技術，採購國外核心產品，一旦被斷貨，系統就無法長期穩定運行下去。

中國衛星導航定位協會副秘書長王博則指，北斗衛星核心器件全部實現國產化，不會受到「卡脖子」影響。

王博又指，在國計民生很多重要行業裡面，導航系統提供的時空基準不可或缺。精確的時空基準，可以說是一個國家的戰略資源，通信、電網、金融等行業，都需要導航衛星的精準的定位和授時功能。

他以通信行業舉例，指在5G時代，基站與衛星定位結合得比原來更加緊密。所有通信都有一個時間戳的概念，時間不准，發送和接收數據就沒有基準，通信系統也會癱瘓。至於金融系統，每一秒都有很多金融交易發生，每一筆交易到底在哪一個時間完成？要把一秒鐘分成幾百萬份，不可能再用普通電子表計時，就需要衛星導航系統的精準授時功能。

武器裝備導航離不開衛星

王博指，對於國防安全來說，導航衛星也尤為重要，在保衛國家安全的時候，很多武器裝備的製導、導航都離不開衛星。所以，有了GPS等其他導航系統以後，中國仍然堅持建設自己的北斗系統，這是北斗的戰略意義。

據報道，1990年代中期，解放軍在向台灣傳遞訊息的演習中發射巡弋飛彈，但部分卻沒有擊中目標，使擁有自身衛星導航系統的需求更加迫切。因此北京砸下重金發展北斗系統，以確保能有獨立可靠的衛星導航系統，以供導彈和導引炸彈使用。

此外，中美今年南海、台灣地緣上的軍事對峙，有擦槍走火、兵戎相見的風險，萬一發生局部「熱戰」，美國軍方可以隨時禁止使用GPS。

英國諾桑比亞大學（Northumbria University）太空法與政策教授紐曼（Christopher Newman）早先就指出，中方現在有了充滿彈性，擁有在衝突時期可使用的衛星系統。

提升「一帶一路」沿線國家的基礎設施網絡

他並指出，北斗也和北京的「一帶一路」倡議息息相關。「一帶一路」透過鐵路公路和航道，連結了好幾大洲，而許多國家都向北京巨額貸款，顯示對中方的依賴與日俱增。紐曼說，要是擴及技術與北斗系統的相關依賴，只會提升北京的影響力。

如今泰國和巴基斯坦等國家都已廣泛使用北斗系統，據新華社報導，北斗衛星導航系統工程總設計師楊長風說，目前全球有超過一半國家都在用北斗系統。

責任編輯：蒯宇澄

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