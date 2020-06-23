拉麵Pizza大阪燒脆雞 台灣Pizza Hut與肯德基齊推創意料理搶客

連鎖速食快餐店經常都會推出新口味吸引食客，台灣的Pizza Hut必勝客與肯德基KFC近日無獨有偶，都推出充滿日式風味的創意新口味，分別是拉麵Pizza與大阪燒脆雞配飯糰。

台灣Pizza Hut必勝客過往推出過不少主打台灣特色的驚喜口味薄餅，包括滷肉、黑糖珍奶、臭豆腐等。今次則與日本拉麵店「麵屋武藏」合作，推出限定拉麵Pizza「一口入魂拉麵」，叉燒溏心蛋拉麵大變身，薄脆餅底鋪滿以特製豚骨湯汁熬煮而成的中粗麵條、叉燒、筍片及半熟溏心蛋，再加上蔥花及白芝麻點綴。

▲ 台灣Pizza Hut必勝客過往推出過不少主打台灣特色的驚喜口味薄餅，包括滷肉、黑糖珍奶、臭豆腐等。（台灣Pizza Hut fb圖片）

拉麵Pizza單點459元新台幣 （約120港元），今天（23日）在台灣必勝客官網搶先預購，6月30日起在限定門市限時限量販售。

▲ 叉燒溏心蛋拉麵變身台灣Pizza Hut必勝客限定拉麵Pizza「一口入魂拉麵」（台灣Pizza Hut fb圖片）

至於台灣肯德基，今次還賣起飯糰來，新品「大阪燒無骨大口脆雞」，將無骨咔啦雞腿塊酥炸後，配以秘製大阪燒醬，再撒上柴魚片及海苔粉，套餐155元新台幣 （約40港元）搭配香鬆飯糰，創造出多層次口感，將於今天（23日）起在台灣期間限定販售。

▲ 台灣肯德基推出新品「大阪燒無骨大口脆雞」（台灣肯德基網頁圖片）

餐飲外送變疫情下主流 速食快餐店紛推新品

疫情期間雖然餐飲、觀光受很大衝擊，但台灣的經濟部門發現，餐飲業者若有外賣服務配合，部分業績反而增長，其統計指出，有提供外送的餐飲業這段期間營收是正成長，年增5.2%，反之，若沒外送服務營收年減幅度達8%，因此全台有過半餐飲都配合外送。

而連鎖速食快餐店作為不少人在疫情期間的「開飯」首選，各品牌均把握機會推出不同新品吸引食客。

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責任編輯：孫民

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