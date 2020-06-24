【中歐會談】歐盟對華顯示強硬立場  門未關上仍有得傾

歐盟與中國領導人周一舉行視頻峰會，中歐領導人視頻峰會是為歐盟27國領導人與中國正式峰會進行準備。雙方希望今年能簽署歐中保護投資協議。這是歐盟和中國領導人在新冠疫情爆發後首次會談，也是中方首次和歐盟的新領導層會談。

會談後歐盟舉行的匯報會上，可以看出幾點，首先歐盟高層清晰表達了強硬立場；其次，歐盟刻意與中國保持距離；再者，雙方並未反枱，歐盟未全部跟隨美國，中歐談判之門未關上。

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中歐峰會後雙方沒有聯合聲明，也沒有一起舉行記者會，基本上就是各說各話，顯示會談沒有得出什麼好結果。這次出席峰會的歐盟委員會（European Commission）同歐洲理事會（European Council）兩個主席，幾等如歐盟的總理同總統，這也顯示歐盟高層對中國問題上立場一致。

法新社報道，歐盟領導人除了向習近平及李克強表達對香港局勢的「嚴重關切」外，還對中方發起電腦黑客網絡攻擊以及隱瞞疫情信息表示不滿。歐盟領導人並對貿易談判缺乏進展表示擔憂。

歐洲理事會主席米歇爾在峰會結束後的記者會上表示，為維護歐洲價值觀而與中國進行的對話是必要的，但「歐中雙方在許多關鍵問題上存在分歧」。米歇爾表示，歐盟領導人向中方表達對北京計畫在香港實施港區國安法的嚴重關切，呼籲北京當局遵守對港人及國際社會承諾，維持香港的高度自治及保障自由，確保香港的政治多元、民主及人權水平。

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歐盟委員會主席馮德萊恩表示，「中國是我們的貿易夥伴，但同時也是經濟和制度上的對手，這些都注定了我們與中國的關係將是複雜的」。她表示，歐盟希望中方在援助國企及問題上透明化，在解決強制技術轉讓等各方面做出更多承諾，否則我們將「主打另一張牌」，致力於捍衛歐盟自身的利益。

從以上這些發言，可以看出歐盟在經貿、人權及香港問題上顯示出強硬立場。中方為了應對美國的全面圍攻，是期望拉攏歐洲以瓦解美國攻勢，之前歐洲各國對中國的立場也各有姿態，但從中歐峰會後歐盟高層表態，起碼可以了解歐盟基本上是認同美國對華政策，只是仍堅持雙方可以對話。

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美國國務卿蓬佩奧幾天前在丹麥人權峰會上再度大肆抨擊中國，聲言歐洲如果靠攏中國，可能要放棄本身價值觀，再以意識形態攏絡。一周前，歐盟外交事務高級代表博雷爾在召集歐盟成員國外長與蓬佩奧對話之後說，歐盟與美國對中國問題的評估從根本上講是一致的，只是應對的方式不同，歐盟與美國應該能夠找到更多的合作空間。

對華是敵是友在歐盟內部爭議激烈。中國和歐盟在人權等問題上一直存在分歧，但無阻中國近年大量投資歐洲，雙方經貿關係緊密，因此，歐盟並未完全關上與中國談判大門，但中間的障礙不易打破。

一般相信，這次峰會是中歐重啟關係的開始。中方期望，是深化戰略互信的再出發。歐盟表明，重啟後會以堅決態度應對中國。

本報記者：高青

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