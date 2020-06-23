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滬指先跌後微升0.18% 貴州茅台創新高成最高市值A股

經濟脈搏 16:28 2020/06/23

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内地股市今日先跌後回升，滬指收漲0.18%報2970.62點，深成指漲0.78%報11794.01點，創業板指漲1.67%報2382.05點。盤面上看，酒類股、軟件、醫藥板塊等走強，網遊概念表現亮眼。

A股開市後，受美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）被指稱中美貿易協議已「玩完」的言論拖累，兩市都向下探底。不過，美國總統特朗普之後澄清中美貿易協議仍完好，引發抄底資金進入，帶動大盤震蕩回升。尾盤券商股走強，帶動大市向上攀升最終倒升。

貴州茅台股價再破頂　市值超越工行居A股首位

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滬深兩市今成交總額7583億元（人民幣，下同），較前一交易日的8285億元減少702億元。其中，滬市成交3054億元，比上一交易日3460億元減少406億元，深市成交4529億元。而北向資金全天凈買入7.52億元，其中滬股通凈買入17.48億元，深股通凈賣出9.96億元。

盤面上看，酒類股、軟件、醫藥板塊等走強，網遊概念表現亮眼。其中貴州茅台（滬：600519）今日（23日）股價再創新高，收報1,474.5元（人民幣，下同），升2.47%，市值達1.85萬億元，超過工商銀行（01398、滬：601398）成為A股企業市值第一位。

中原證券認為，近期隨著創業板指數創出4年新高，投資者的做多熱情逐步提升；北上資金持續進場掃貨，各大行業的龍頭品種再次成為各方追逐的焦點。隨著上周金融板塊的輪番走強，滬指開始呈現明顯的活躍趨勢，預計滬指本周再度挑戰3000點上方區域的可能性較大。

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責任編輯：游昊雲

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