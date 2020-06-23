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瀋陽成都今早幾乎同時爆「神秘」巨響！居民嚇呆登微博熱搜

社會熱點 17:00 2020/06/23

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瀋陽成都今早幾乎同時爆「神秘」巨響！居民嚇呆登微博熱搜

遼寧瀋陽、四川成都是兩座相距逾2000公里的城市，乘搭飛機航程亦要4小時，但兩地今早在幾乎同一時間突然出現一聲巨響，有當地民眾形容，甚至連大樓都跟著震動。由於原因未明，官方至今亦沒有任何說法，許多市民紛紛上網詢問，發生什麼事了，也讓「瀋陽巨響」、「成都巨響」迅速登上微博熱搜。

一名在瀋陽皇姑區居住的居民表示，事發在今天（周二，23日）早上大約11點半左右，當時她正在煮飯，「忽然聽到窗外傳來很大的一聲響動，窗戶都隨着震，就像打了一聲大雷似的」！

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當地媒體報道，包括皇姑區、鐵西區、大東區等瀋陽多地網民均表示聽到了巨大的響聲。23日中午，遼寧省地震局官方微博表示，工作人員在瀋陽三檯子地區聽到異響，經確認「不是地震」。瀋陽應急管理局工作人員表示，目前「局裡已經收到相關情況，正在進行核實。」

兩城相距2100公里  居民嘖嘖稱奇

與瀋陽直線距離約2100公里的成都，在差不多同一時間，多名成都市民也表示在上午10點、11點左右聽到了巨響。

成都市應急管理局工作人員稱，已經了解到成都出現巨響的情況，正在進行調查。由於瀋陽位於遼寧省，成都位於四川省，兩座城市直線距離為2,129千米，飛行時間需4小時，這次兩座城市同時發出巨響，幾乎大部分的市民都聽到了，引起許多網民猜測，甚至有網民猜測是否軍放試驗新武器，但各種說法暫都無法證實。

網民紛紛到微博發文，「非常強烈的震感，衝擊波應該非常大」、「感覺空氣都在震動」、「整個樓都在震」、「瀋北正良航空航太大學，聽見了，正在公司坐著，外邊突然響了3聲，第一聲特別大，第二聲略小，第三聲像回音。特別大聲，很嚇人」。

網民熱議。

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責任編輯：鄧國強

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