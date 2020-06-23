【中美角力】媒體戰升溫 鳳凰衛視旗下電台被美國禁止播報

中美媒體戰升溫，美國國務院周一宣布，將4間中國官方傳媒的駐美機構列為「外國使團」。總部位於香港的鳳凰衛視雖不在名單內，但美國政府以申報不齊全為由，拒絕鳳凰衛視旗下廣播電台南加州繼續廣播節目的申請，要求電台在48小時內停播。

綜合媒體報道，鳳凰旗下的鳳凰優悅廣播電台（URadio AM 690）在墨西哥註冊，但總部位於洛杉磯，向南加州洛杉磯、聖地亞哥等地播報中文新聞。

美國聯邦通信委員會（FCC）22日表示，該電台屬於鳳凰衛視，但在申請廣播牌照時，並未申報所屬公司，因此拒絕讓該電台繼續廣播。不過，FCC也說，申請人和鳳凰衛視可以重新提出申請。

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對華態度強硬的美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）表示，歡迎FCC的決定。他認為，這是對中方發出的明確訊息，表明華府不會再容許中方利用美國的漏洞作宣傳。他並形容，這是對抗北京試圖控制美國人所見，所聞和思想上重要的一步。

據悉，南加州是美國講普通話的人口最密集的地區之一。

責任編輯：尹航

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