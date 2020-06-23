▲ 【北京疫情】外賣速遞員確診新冠肺炎 每日接單50跑遍北京多區

新冠肺炎北京疫情仍在蔓延，北京官方通報，日前傳出爆發疫情的百事工廠，再增加3例確診病例。而阿里巴巴旗下的外賣速遞服務平台「餓了麼」平台，亦有速遞員確診染疫，患者發病前平均每日會接約50單送餐，遍布北京大片地區。

北京市疾病預防控制中心主任曾曉芃周二（23日）在記者會表示，百事中國新增的3名確診病例，都與第一波確診病例有密切接觸，分別為2男1女，工作單位皆為大興廠區。

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據內媒報道，百事公司大興廠區主要生產樂事（Lay's）薯片，在首波疫情出現、確定染疫後，已將工廠關閉，並進行全面消毒與相關工作。

百事北京大興廠區再有3確診

記者會中，當局另外公布一宗確診病例，患者其職業為外賣速遞員。經追蹤發現，這名確診的男性外送員通過外送平台「餓了麼」，平均每日會接50單左右的速遞送餐，送餐範圍為北京西起南苑路，東至周莊村，北起天壇東門，南至榴鄉橋，每日工時大約在7時至21時。

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這個範圍，涵蓋北京南部二環至六環的大片區域。

餓了麼是內地訂餐速遞服務平台，2009年4月創立。截止2017年6月，餓了麼在線外賣平台覆蓋全國2000個城市，加盟餐廳130萬家，用戶量2.6億，公司員工超過15000人。2018年4月2日，阿里巴巴聯合螞蟻金服對餓了麼完成全資收購。

為防止疫情更加擴大，北京當局從6月12日開始至22日0時，北京市對重點地區、重點人群累計採樣294.8萬人，目前已檢測了234.2萬人。目前北京各區共設置採樣場所480個，採樣點位2422個，組織二三級醫院、社區生服務中心、第三方醫學檢驗機構和疾控部門共7472名工作人員參加採樣。

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責任編輯：鄧國強

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