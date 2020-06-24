【中國經濟】北京疫情反覆  危機政策還會退出嗎？

距離二季度完結還有不到一周時間，原本如火如荼的復工復產因北京突然的疫情反彈出現變數。在一季度經濟增速創下負增長6.8%的低值後，二季度的經濟增速會否出現「V」型反彈？糾結的貨幣政策將何去何從？

上週的兩場重要會議釋放了截然不同的政策訊息，令市場對於政策預期愈發不明朗。6月17日的國務院常務會議，提出要加大貨幣金融政策支持實體經濟力度，幫助中小微企業渡過難關，包括「進一步通過引導貸款利率和債券利率下行」，「綜合運用降准、再貸款等工具，保持市場流動性合理充裕，加大力度解決融資難，緩解企業資金壓力，全年人民幣貸款新增和社會融資新增規模均超過上年。」

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但是，在第二日的陸家嘴論壇上，一行兩會的財金高官則紛紛發出「鷹派」聲音。央行行長易綱稱，要關注政策後遺症，總量要適度，並提前考慮政策工具的適時退出。銀保監會主席郭樹清表示，中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。儘管易綱與郭樹清也都提到了要加大金融系統支持實體經濟的力度，但市場更關注他們提到的刺激政策退出問題。

事實上，近一個月來貨幣政策較3、4月份的力度明顯收緊，已顯現出從「危機模式」退出的跡象。這主要源於兩個原因：

第一，二季度GDP前期指標較好，市場普遍預計回升幅度將超出預期。從4、5月份公佈的數據來看，出口、消費和投資的回升都表現出色，特別是出口預計在二季度由負轉正。今天彭博調查顯示，經濟學家對二季度GDP的預估中止為增長1.5%。平安證券首席經濟學家張明甚至樂觀表示這一數字將在3%左右。

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第二，在近兩個月貨幣政策寬鬆環境下，信貸數據明顯好轉，但樓市價格亦有所抬頭。5月公佈的百城住宅價格指數中一線城市房價同比增速達1.19%，這令決策層引起重視，重申「房住不炒」政策。

不過，雖然當局釋出貨幣政策從緊信號，但北京疫情反彈，以及近期全球第二波疫情出現上升勢頭，再令下半年經濟環境增加變數。

一方面，北京當前雖然未有採取「封城」措施，但嚴控人員進出北京，已造成一定程度的事實封城，以北京作為首都的經濟輻射力度，無疑將令經濟活動大受影響。而且北京目前的疫情仍處於高度不確定階段，從科學家給出的病毒變異、傳染力更強、以及陸續出現快遞小哥出現確診病例，未到過新發地的新增病例，以及外省市出現與北京毒株相同，但難以溯源的病例，都顯示下半年內地疫情反彈仍面臨很大變數，已經重新開工復產的服務業、航空業再度面臨需求下降的衝擊。

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另一方面，從國際疫情來看，近一段時間，雖然歐美國家第一波疫情逐漸進入尾聲陸續解禁，但巴西、印度等新興市場大國的疫情快速發展，顯示世界範圍的疫情並未到達拐點，而很可能呈現「接力」爆發局面，在二季度經濟改善之後，隨著新興市場內需收縮，三季度中國的出口、消費可能再度調頭向下，經濟增速或將低於二季度。

事實上，疫情常態化的經濟政策，對於決策層來說是一道既要保增長，又要避免過度失策導致風險上升的應用題。在疫情重新抬頭，負增長陰霾再度籠罩，預計下一階段貨幣政策的寬鬆基調不會做出根本轉折，央行將持續以局部放水、精準扶持實體經濟的方式採取對沖式政策。

本報駐京記者：潘攀

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