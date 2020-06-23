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【北京疫情】外賣員確診新冠肺炎 國家衛健委解答食物播毒風險

社會熱點 23:01 2020/06/23

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新冠肺炎北京疫情仍在蔓延，繼主產樂事薯片的百事廠房爆出多人確診後，北京再有外賣速遞員感染新冠病毒，且平均每天接單50次左右，引發外界擔心新冠病毒會否透過食物傳播。

國家衛健委專家組專家、國家食品安全風險評估中心微生物實驗室主任李鳳琴對此回應稱，新冠病毒不會在食品之間傳播，全世界還沒有發現食品傳播新冠病毒的報道。

國家衛健委專家組專家指出，新冠病毒不會在食品之間傳播。

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她表示，現有大量科學數據證明食品不會感染新型冠狀病毒，但可能被污染。

食品被新冠病毒污染的可能途徑主要有兩個：一是受到有病毒的水、食品包裝材料的污染；二是受到攜帶病毒的食品加工者的污染。

如果食品加工者沒有按正確的生產操作規範來經營食品，食品表面可能通過病毒攜帶者或病人的飛沫，以及密切接觸等途徑受污染。

宜備兩砧板菜刀　生熟分開

對於民眾日常生活中如何防止家庭廚房微生物交叉污染，李鳳琴建議，家裡的砧板、菜刀一定要有兩個，生熟分開，同時要進行定期消毒。

常規家庭清潔和消毒產品可有效消除廚具表面病毒，對於懷疑被新冠病毒污染的表面，可用0.05%的次氯酸鈉或含有酒精產品進行消毒。對於耐熱而且體積較小的廚房食品加工器具或者炊具，加熱蒸煮是最有效的消毒方法。

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國家衛健委此前已針對新一波北京疫情稱，目前還沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，指出通過檢測確實發現三文魚有被污染的情況，但是進入到污染場所之前的三文魚，並沒有檢測出新冠肺炎病毒。

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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