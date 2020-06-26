【北京疫情】外賣員與餐飲侍應相繼確診 國家衛健委解答食物播毒風險

新冠肺炎北京疫情仍在蔓延，繼主產樂事薯片的百事廠房爆出多人確診、北京外賣速遞員感染新冠病毒之後，又有餐飲從業員「中招」，為新發地北水嘉倫市場地下一燴麵館侍應及幫廚，引發外界擔心新冠病毒會否透過食物傳播。

國家衛健委專家組專家、國家食品安全風險評估中心微生物實驗室主任李鳳琴對此回應稱，新冠病毒不會在食品之間傳播，全世界還沒有發現食品傳播新冠病毒的報道。

▲ 國家衛健委專家組專家指出，新冠病毒不會在食品之間傳播。

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她表示，現有大量科學數據證明食品不會感染新型冠狀病毒，但可能被污染。

食品被新冠病毒污染的可能途徑主要有兩個：一是受到有病毒的水、食品包裝材料的污染；二是受到攜帶病毒的食品加工者的污染。

如果食品加工者沒有按正確的生產操作規範來經營食品，食品表面可能通過病毒攜帶者或病人的飛沫，以及密切接觸等途徑受污染。

宜備兩砧板菜刀 生熟分開

對於民眾日常生活中如何防止家庭廚房微生物交叉污染，李鳳琴建議，家裡的砧板、菜刀一定要有兩個，生熟分開，同時要進行定期消毒。

常規家庭清潔和消毒產品可有效消除廚具表面病毒，對於懷疑被新冠病毒污染的表面，可用0.05%的次氯酸鈉或含有酒精產品進行消毒。對於耐熱而且體積較小的廚房食品加工器具或者炊具，加熱蒸煮是最有效的消毒方法。

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國家衛健委此前已針對新一波北京疫情稱，目前還沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，指出通過檢測確實發現三文魚有被污染的情況，但進入到污染場所之前的三文魚，並沒有檢測出新冠肺炎病毒。

責任編輯：彭文彌

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