【新冠疫情】國家衛健委解答食物播毒風險 教路廚房消毒錦囊

新冠肺炎疫情持續，香港有茶餐廳出現感染群組，而北京上月亦先後有主產樂事薯片的百事廠房爆出多人確診、外賣速遞員和餐飲從業員感染新冠病毒，引發外界擔心新冠病毒會否透過食物傳播。

國家衛健委專家組專家、國家食品安全風險評估中心微生物實驗室主任李鳳琴對此回應稱，新冠病毒不會在食品之間傳播，全世界還沒有發現食品傳播新冠病毒的報道。國家食品安全風險評估中心副主任、研究員李寧最新亦稱，基於國際組織相關權威機構的觀點和現有的證據，冷凍水產品和冷藏肉類食品作為傳染源的可能性是非常小的。

▲ 國家衛健委專家組專家指出，新冠病毒不會在食品之間傳播。

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李寧表示， 世界衛生組織、歐洲食品安全局、德國風險評估研究所、美國疾病預防控制中心等國際權威組織和機構，都有明確的觀點：新冠病毒主要是經呼吸道、飛沫以及人與人的密切接觸傳播，經消化道感染的可能性是非常小的。

到目前，沒有新冠病毒經食物傳播的證據，這些觀點在世界衛生組織網站上和這些機構的網站上都能公開查閱到。

李鳳琴上月表示，現有大量科學數據證明食品不會感染新型冠狀病毒，但可能被污染。

食品被新冠病毒污染的可能途徑主要有兩個：一是受到有病毒的水、食品包裝材料的污染；二是受到攜帶病毒的食品加工者的污染。

如果食品加工者沒有按正確的生產操作規範來經營食品，食品表面可能通過病毒攜帶者或病人的飛沫，以及密切接觸等途徑受污染。

宜備兩砧板菜刀 生熟分開

對於民眾日常生活中如何防止家庭廚房微生物交叉污染，李鳳琴建議，家裡的砧板、菜刀一定要有兩個，生熟分開，同時要進行定期消毒。

常規家庭清潔和消毒產品可有效消除廚具表面病毒，對於懷疑被新冠病毒污染的表面，可用0.05%的次氯酸鈉或含有酒精產品進行消毒。對於耐熱而且體積較小的廚房食品加工器具或者炊具，加熱蒸煮是最有效的消毒方法。

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國家衛健委此前已針對新一波北京疫情稱，目前還沒有證據表明三文魚是新冠病毒的宿主或者中間宿主，指出通過檢測確實發現三文魚有被污染的情況，但進入到污染場所之前的三文魚，並沒有檢測出新冠肺炎病毒。

責任編輯：彭文彌

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