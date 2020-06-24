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【長江三峽大壩】何謂三峽大壩？世上最大水電站  改寫長江航運史

社會熱點 07:43 2020/06/24

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長江中上游出現汛情，令長江三峽大壩再成為輿論談論的焦點。具備防洪、發電及航運等功能的三峽大壩工程浩大，它從規劃到建造過程中都引起廣泛討論，曾有數百萬人因此移民，更對長江航運產生莫大影響。

長江三峽大壩始建於1994年、2003年投入使用，它分布在重慶市到湖北省宜昌市的長江幹流上，大壩位於三峽西陵峽內的宜昌市夷陵區三斗坪，並和其下游不遠的葛洲壩水電站形成梯級調度電站。當年總耗資260億美元，它是世界上規模最大的水電站，亦是內地有史以來建設的最大的水壩。

而該壩為「混凝土重力壩」，它壩長2335米，底部寬115米，頂部寬40米，壩頂高程為海拔185米，最大澆築壩高181米；而其壩體上更有多個發電站，為內地帶來充沛的電力。

具備防洪、發電及航運等功能

而三峽大壩建成後也大大的改善了長江地區的航運問題，過去三峽的天然航道水勢落差大水流急，滿載的貨船上行困難，因此主要以下行貨運為主，上行貨輪空載或輕載。且航道曲折狹窄，最窄處約100公尺，部分航段船舶需輪流單向行駛。最大可行駛的內河船排水量約3000噸，年貨運能力只有約1千3百萬噸。

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而大壩建成後，庫區水流速度減慢，上行貨輪貨流量接近、有的年份甚至超過下行。航道變寬，可雙向行駛並減少了事故率。庫區和船閘最大可允許排水量12000噸的內河船行駛。年貨運量多年超過1億噸，近年更是達到1.4億噸。

而壩體建成後，上游地區的水位因為蓄水而升高，不免讓過去的居住區遭到淹沒，而這也是三峽大壩最大的問題之一，在工程總投資中，用於移民安置的經費便佔到了45%。當三峽蓄水完成後，淹沒了興山縣等129座城鎮，其中包括大型城市萬州、中等城市涪陵和十多座小城市，預計移民數量將大大超過工程初期計劃的數量，涉及移民超過120萬人。而壩體建成後，又因為許多環境問題，三峽大壩附近地區還將有400萬居民在未來10到15年中移居別處。

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責任編輯：鄧國強

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